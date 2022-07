Chanel Totti, la frase choc contro papà Francesco? Cosa ha detto

Ascolta questo articolo

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Con questa frase Ilary Blasi nella serata di ieri ha rilasciato un comunicato con il quale ha informato gli italiani della fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, che ha spiazzato l’intera opinione pubblica italiana. Nessuno infatti si sarebbe aspettato che i due si lasciassero in questo modo.

Nonostante i due avessero provato a smentire la crisi di coppia negli scorsi mesi, il comunicato congiunto inviato da Blasi e da Totti ha poi confermato i sospetti. La notizia era stata già lanciata da Dagospia alcuni mesi fa, quando la crisi sembra fosse ancora all’inizio. Totti ha comunicato di aver fatto di tutto per poter salvare il matrimonio, ma purtroppo senza riuscirci. E i figli hanno avuto delle reazioni particolari, in particolare Chanel, che è sparita dai social network per un pò. Proprio lei ha detto una frase particolare nei confronti del papà, vediamo di cosa si tratta.

Chanel Totti, la frase shock

Come si sa la coppia Blasi-Totti nel corso della sua storia ha avuto 3 figli, ovvero il maggiore Christian, che gioca nelle giovanili della Roma, la stessa Chanel e quindi Isabel. Proprio il profilo della secondogenita Chanel è molto seguito sui social network, in particolare su Tik Tok, dove conta 32.000 follower.

Recentemente un video pubblicato da Chanel (in occasione del compleanno del papà) ha fatto molto discutere i fan, soprattutto per una frase pronunciata dalla ragazzina, che pare potrebbe essere rivolta al padre. Una frase che ha fatto molto pensare i fan. “Dio mi ha informato che il karma se ne sarebbe occupato”– così ha scritto Chanel Totti sul social network, Tik Tok ovviamente.

Tra i fan c’è chi pensa che la figlia Chanel voglia andare a vivere con il padre Francesco, ma come è noto su questo punto le trattative sono ancora in alto mare. E mentre Ilary si trova in vacanza in Tanzania con i suoi tre figli, gli avvocati a Roma stanno lavorando per trovare una soluzione per la divisione del patrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti.