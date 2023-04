Chanel Totti, la De Vivo pubblica la prova del tradimento: "Era davvero l’amante del mio ex"

In questi giorni il gossip arde intorno al triangolo tra Chanel Totti, Martina De Vivo e Cristian Babalus. Dopo che la De Vivo ha deciso di raccontare di essere stata tradita dll’ex compagno e padre di sua figlia con la secondo genita di Francesco Totti e Ilary Blasi, è iniziato un tira e molla di versioni contrastanti.

L’uomo, infatti, ha più volte precisato che la storia con Chanel è iniziata solo dopo che lui e la De Vivo si erano detti addio, particolare che non combacia con il racconto fatto dall’influencer in una storia di Tik Tok dove spiega che la loro relazione è iniziata quando ancora di due abitavano insieme.

Martina precisa che le cose non andavano bene e i litigi erano molti, ma la scoperta della telefonata con Chanel è avvenuta quando la loro storia non era ancora terminata. Ora per mettere fine a questa bagarre la De Vivo ha pubblicato uno scambio di messaggi via WhatsApp con il suo ex compagno risalenti al periodo immediatamente successivo alla scoperta del tradimento, dove sembra chiaro che i due stessero ancora insieme.

Lo scambio di messaggi tra Martina De Vivo e l’ex compagno

“Neghiamo fino alla morte pure se c’è la chiamata? Non te meriti neanche più di parlare, anche se fosse sarebbe inutile perché fai solo schifo e l’importante è che io non voglio più avere a che fare niente con te. Prendi le tue cose e vattene via” questo è quello che Martina ha scritto all’ex compagno e per tutta risposta lui le ha inviato questo messaggio: “Tu hai perfettamente ragione in tutto, io non riesco a stare senza di te ma dall’altra parte ti meriti tutta la serenità”.

Pochi giorni ha la De Vivo aveva minacciato di pubblicare le prove a conferma della sua versione: “Mi viene da ridere a leggere tutto questo schifo. Nessuno nega che io e lui litigavamo spesso, ma ho numerose prove del fatto che quando ho trovato la chiamata io e Cristian stavamo ancora insieme. Ne ho tante tante tante, quindi do solo come consiglio a loro di non obbligarmi a mostrarle” e a quanto pare ha mantenuto la parola.