Chanel Totti compie 13 anni: gli auguri pubblici dei genitori

Quando una notizia riporta il nome di Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, in molti si accalcano per poter conoscere sempre di più sulla coppia più cliccata del web. Questa regola vale anche se i protagonisti della storia appaiono i figli, e di conseguenza i due coniugi hanno un ruolo indiretto.

Come è accaduto in questa occasione, in virtù del compleanno della loro secondo genita Chanel Totti, nata del 2007. La ragazza infatti compie 13 anni, sta iniziando la sua fase adolescenziale più delicata e difficile, ma la bambina sembra che stia crescendo nel migliore modi, anche grazie all’amore che i genitori le trasmettono ogni giorno.

Infatti i genitori non hanno perso l’occasione di farle gli auguri anche sulle piattaforme social. Nonostante la ragazza non sia iscritta su Instagram, i genitori hanno comunque postato una foto ciascuno, con tanto di dedica molto toccante. Si parte infatti da papà Francesco che pubblica una foto insieme, fatta durante l’ultima vacanza estiva della famiglia Totti.

La foto è corredata dalla dedica che recita: “Diventi sempre più bella…ogni anno che passa!!! Buon compleanno amore mio“. In effetti c’è da dire che Chanel, ogni giorno che passa, diventa sempre più simile alla madre. A riprova di tale affermazione è la comparazione della figlia e della mamma, nella foto pubblicata questa volta da Ilary, che ritrae entrambe le donne insieme, sempre durante l’ultima vacanza effettuata.

Anche Ilary pubblica la sua dedica: “Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più“. Sembra che Chanel abbia acquisito anche i comportamenti della madre, nella fattispecie la compostezza e i modi di fare. Non è ancora definito cosa vorrà fare da grande, per ora la ragazza frequenta ancora la scuola, ma sembra che abbia una certa propensione all’intrattenimento. Ha acquisito, infatti, una certa notorietà su Tik Tok, piattaforma social molto in voga tra i giovanissimi.