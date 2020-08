Chadwick Boseman: l’attore prima di morire ha sposato in gran segreto la sua compagna, Taylor Simone Ledward

L’attore Chadwick Boseman è deceduto solo pochi giorni fa, all’età di 43 anni per un tumore al colon. La star di Black Panther è stato uno degli attori americani più noti. La notizia della sua tragica scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, poiché Chadwick non aveva mai parlato in pubblico della sua malattia scoperta 4 anni fa.

Dunque, dopo una lunga battaglia e dopo l’aggravarsi del cancro che era oramai arrivato allo stadio 3, l’attore è morto nella sua casa di Los Angeles attorniato dall’amore della sua famiglia. In un momento così triste per il mondo del cinema e non solo, per i numerosissimi fan che si stringono al dolore della famiglia, arriva una notizia che ancora una volta tocca le corde del cuore: Chadwick Boseman avrebbe sposato in segreto la sua compagna, Taylor Simone Ledward, poco prima di morire.

Come riporta “Metro”, il protagonista di Black Panther e la Ledward si sono detti si lo scorso ottobre, proprio quando Boseman ha scoperto lo stadio avanzato della sua malattia. I due innamorati, si sono scambiati le promesse durante una cerimonia intima e privata. Una storia d’amore la loro, vera, pulita, genuina, sincera. Chadwick e Taylor Simone si sono fidanzati nel 2015 e per 5 anni hanno vissuto una vera e propria favola d’amore.

Difatti, si vocifera che tra i due ci fosse un amore sincero e una stima reciproca. La coppia è apparsa per la prima volta in televisione solo nel 2017, mentre l’ultima apparizione in pubblico risale a febbraio 2020. L’attore, ha deciso di vivere a pieno gli ultimi attimi della sua vita e sicuramente uno dei suoi più grandi desideri era quello di sposare la sua compagna.

In bilico il futuro di Black Panther, il film che ha consacrato Chadwick Boseman come attore. Si ipotizzano diverse opzioni, difatti inizialmente Black Panther 2 era stato annunciato per maggio 2022, ma stando alla tragica dipartita del suo attore protagonista, non si sa ancora bene cosa fare. E’ possibile che si punti su una trama diversa, così come non è da escludere la cancellazione del sequel di Black Panther.