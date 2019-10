Cesare Cremonini trova l’amore con Martina Maggiore

Da qualche tempo, circolava la voce di una relazione tra Cesare Cremonini e la giovane Martina Margaret Maggiore, ma ora finalmente le voci sono diventate certezze. Il cantautore bolognese è finalmente uscito allo scoperto pubblicando delle foto insieme alla sua fidanzata. Questo è stato un anno molto particolare per Cesare Cremonini. Ricorrono infatti i suoi 20 anni di carriera, che sono iniziati quando si è affacciato sulla scena musicale italiana come cantante dei Lunapop, per poi continuare come solista.

Il cantautore è sempre stato molto sfuggente su ciò che riguarda la sua vita sentimentale, specialmente quando, nel lontano 2010, finì la sua relazione con la collega Malika Ayane. Da quel momento in poi, sulle evoluzioni della sua vita sentimentale si è sempre saputo ben poco. Per questo motivo, la foto che Cesare stesso ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ha mandato i suoi fan letteralmente in delirio. Nella foto postata su Instagram si vede lui in sella a una vespa e, sul sidecar, una splendida ragazza, Martina Margaret Maggiore.

La foto è accompagnata da una dedica speciale in cui vediamo scritto “share the love“. Secondo i ben informati, sembra che i due stiano insieme già da circa un anno, precisamente dallo scorso dicembre, ma finora non avevano mai dato alcuna conferma ufficiale in merito alla loro relazione sentimentale. Ora, invece, sono usciti allo scoperto e sembrano essere molto felici. Vedere Cesare Cremonini tornare a sorridere non può che farci piacere, specie dopo il lutto che lo ha colpito di recente. Qualche settimana fa, infatti, il cantautore bolognese ha dovuto affrontare la perdita di suo padre, che si è spento all’età di 94 anni.

Cremonini ha dedicato al suo papà delle meravigliose parole d’affetto: “Eri nostro padre, mio e di mio fratello Vittorio, ma anche il dottore, per tutti gli altri. (…) Ci hai insegnato il valore dell’uguaglianza e della gratitudine nel fare parte di una comunità. Mi hai visto partire da un pianoforte più alto di me, dove mi chiedevi di suonare la sera per toglierti la stanchezza, e mi hai visto arrivare dove ho sempre sognato. Non smetterò mai di pensarti e cantarti, perché con te il mondo era più bello. (…) Ciao babbo“.

Sicuramente per Cesare Cremonini la perdita del padre è stata un grande dolore. Ed è per questo che rivedere il suo sorriso nelle foto che lo ritraggono insieme alla sua fidanzata Martina non può che far piacere, anche se di lei si sa ancora pochissimo.