Cesare Cremonini ritrova l’amore, la nuova fiamma è una nota giornalista

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - È un bene che Cesare Cremonini abbia trovato nuovamente l'amore, e gli auguro il meglio per questa nuova relazione, sperando che non finisca nuovamente con un tradimento. Sono speculazioni basate sul niente, ma secondo me lui ha sempre rimpianto di aver perso Malika Ayane, anche se ormai sono passati tantissimi anni.