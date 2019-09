Cesare Cremonini, il video del padre che abbraccia i figli commuove il web

A raccontare l’affetto per il padre Giovanni, morto lunedì 16 settembre all’età di 94 anni, è un video che Cesare Cremonini ha postato su Instagram e che sta facendo il giro del web commuovendo quanti riesce a raggiungere. Accanto al video un messaggio-ricordo molto bello.

È un video che dice poco in quanto a parole: non ha audio, ha però i colori. Le parole vengono suscitate dal cuore, attraverso le immagini che anche se un po’ sgranate, segnate dal tempo e dalla storia, hanno una nota poetica. Le foto del video riprendono due bambini, i figli di Giovanni, Vittorio e Cesare, che giocano, si stuzzicano e finiscono tra le braccia accoglienti del loro papà.

Il messaggio che completa il video

“Eri nostro padre, mio e di mio fratello Vittorio, ma anche ‘al dutaur’, il dottore, per tutti gli altri. Scegliesti un angolo del mondo per cominciare. Un posto dove nessuno, prima di allora, aveva mai visto un medico”. Comincia così il messaggio commuovente firmato da Cesare Cremonini che, citando anche il fratello Vittorio, parla con il padre che li ha lasciati dandogli conferma che, la sua vita, dedicata agli altri, ha avuto come risposta il grazie di moltissimi pazienti da lui trattati come “figli“. E di questo Cesare ne va orgoglioso.

Il padre, al posto loro, in questo momento, avrebbe sicuramente “smorzato l’emozione” con uno dei suoi proverbi, ricorda il cantautore italiano. Il messaggio continua con i ricordi dei regali del padre e di quando tornando stanco dal lavoro chiedeva a Cesare di suonare qualcosa per lui. Poi la gioia di vedere il figlio arrivare dove aveva sempre sognato e da qui la promessa “non smetterò mai di pensarti e cantarti, perché con te il mondo era più bello“. Tra le cose che il padre ha insegnato e che i figli non vogliono dimenticare “il valore dell’uguaglianza e della gratitudine nel far parte di una comunità”.

Ieri 19 settembre sono stati celebrati i funerali di Giovanni Cremonini nella piccola parrocchia di Idice. Oltre alla famiglia erano presenti tutti i suoi pazienti divenuti nel tempo ‘amici’, c’era anche il gonfalone del comune di San Lazzaro e il vicesindaco Benedetta Simon. Il sacerdote che ha celebrato la messa di esequie, don Paolo Tasini, ha ricordato “lo spirito buono e aperto” del padre e amico Giovanni.