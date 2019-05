Cesare Cremoni sul caso Pamela Prati: "Il sole non tornerà più se non la smettete di parlare di lei"

Il caso di Pamela Prati ha definitivamente conquistato tutti. Chiamato da molti con il termine “Pratiful”, chiaro riferimento a “Beautiful”, la showgirl è riuscita a riportarsi sulla cresta dell’onda grazie al matrimonio, mai realizzato, con Marco Caltagirone. Successivamente, Eliana Michelazzo, la sua agente, svela in una intervista al “Live – Non è la D’Urso” che in realtà l’imprenditore non esiste.

Su questa vicenda un po’ tutti hanno voluto dire la loro. Oltre ad alcune indagini portate al termine dal sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, ci sono stati dei tweet di alcuni vip, come Selvaggia Lucarelli, o varie interviste a personaggi famosi che hanno ammesso di essere stati anche loro, in passato, vittime di questa truffa.

Il tweet di Cesare Cremonini

Incredibilmente, anche Cesare Cremonini ha voluto dire la sua su questa vicenda di Pamela Prati. Il cantante, diventato famoso sia con il gruppo “Lunapop“, che come da solista. In questi anni, solamente per citare alcune canzoni, ha incisto tracce come “Il comico (sai che risate)”, “Logico #1” e “Buon viaggio (Share the Love)” oltre all’ultimo singolo “Possibili scenari”.

Il cantante bolognese, per dire la sua sul caso di Pamela Prati, ha infatti messo mano a Twitter commentando la vicenda in maniera scherzosa: “Il sole non tornerà più se non la smettete di parlare di Pamela Prati”.

In poche ore il post ha superato i 10.000 mila like ed i 300 commenti, con più di 2400 retweet. C’è chi ha preso la palla al balzo, come i ragazzi di “Trash Italiano“, che hanno risposto con altrettanto ironia: “Vogliamo una tua canzone su Pamela Prati”. Ci sono degli utenti che hanno risposto anche modificando alcune tracce del cantante, come per esempio: “Da quando Mark non esiste più non è più domenica”, chiaro riferimento a “Marmellata #25”.