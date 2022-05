Cesara Buonamici sposa Joshua Kalman dopo 24 anni insieme, gli ospiti vip della cerimonia

Ascolta questo articolo

Dopo 24 anni insieme Cesara Buonamici è convolata a nozze con il compagno Joshua Kalman. La famosa giornalista, volto storico del TG5, ha detto il fatidico “si” in una cerimonia civile a Fiesole, località in provincia di Firenze dove la giornalista è nata nel 1957 e alla quale è evidentemente sempre rimasta legata nonostante il lavoro l’abbia portata a vivere da anni nella capitale.

Ad officiare la cerimonia, che si è svolta sabato 14 maggio, il Sindaco di Fiesole Anna Ravoni, amica stretta della coppia che ha celebrato l’unione dei due in una sala del palazzo comunale. Cesara indossava un elegante tailleur color bianco, mentre Joshua ha sfoggiato un completo blu scuro con cravatta rosa chiaro.

Tanti i parenti ed amici accorsi per festeggiare i neosposi, tra cui anche Rosa, l’anziana madre della giornalista. Tra gli ospiti Vip che hanno presenziato alla cerimonia il direttore del Tg5 Clemente Mimun, che ha diffuso online alcune foto della cerimonia, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e l’allenatore Cesare Prandelli.

Dopo il matrimonio si è svolto il banchetto nuziale a pochi passi dal palazzo comunale presso il Bistrot Caffè, in piazza Mino 5 a Fiesole, dove la Buonamici è titolare con il fratello Cesare di una azienda di olio d’oliva biologico prodotto sulla collina di Montebeni. È prevista per mercoledì una grande festa a Roma presso la Terrazza Borromini alla quale parteciperanno invece circa un centinaio di persone per celebrare il matrimonio dell’amata giornalista del TG5 e del compagno.

Joshua Kalman è un medico 71enne figlio di genitori ebrei ungheresi sopravvissuti all’Olocausto. Insieme i due hanno collaborato per la traduzione de “Il Gelataio Tirelli, Giusto tra le nazioni” di Tamar Meir per l’Italia. Nonostante la loro lunga relazione, la coppia non è mai riuscita ad avere figli, come raccontato dalla stessa giornalista in una intervista di qualche anno fa a Verissimo.