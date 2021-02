Cento rose per il compleanno di Elisabetta Gregoraci: il post di Flavio Briatore

Come si addice a ogni femme fatale che si rispetti, anche Elisabetta Gregoraci in occasione del suo compleanno ha ricevuto decine di mazzi di fiori nella sua casa di Roma, dove si trova in queste settimane in quanto ospite fissa delle dirette del Grande Fratello Vip 5, di cui è stata una concorrente fino ai primi giorni di dicembre. Ma tra i vari mazzi di fiori, a spiccare è stato quello gigantesco che la showgirl calabrese ha mostrato in una foto.

Si tratta di un mazzo di cento rose rosse, il più classico dei regali da parte di un uomo innamorato. Ma chi sarà il misterioso mittente? Forse uno dei tanti uomini che il gossip di volta in volta ha indicato come nuovo fidanzato della Gregoraci, salvo poi doversi puntualmente ricredere? O ancora, come sperano i fan più romantici, si tratta di un regalo di Flavio Briatore, deciso a riconquistare la sua ex?

Flavio Briatore, è lui il mittente delle cento rose rosse?

A indicare Flavio Briatore come mittente ci ha pensato Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta del GF Vip 5, ma Elisabetta lo ha subito smentito affermando che l’ex marito le avevi sì mandato uno splendito mazzo di fiori, ma non si trattava delle cento rose rosse. Nonostante ciò, dal profilo Instagram di Briatore appare sempre più evidente che la sua ex moglie non gli sia affatto indifferente. Anzi.

Per il giorno del compleanno di Elisabetta, Briatore ha pubblicato una foto con Nathan Falco, il loro unico figlio, accompagnata da queste parole: “Auguri da noi due“. Lei ha commentato con un cuore, proprio come aveva fatto il giorno prima, quando l’ex manager della Formula 1 aveva pubblicato un’altra foto di famiglia. Lo scatto vedeva lui, Elisabetta e Nathan Falco insieme in Piazza San Pietro, a Roma, proprio come una famiglia normale, unita e felice.

Insomma, Briatore è sempre più vicino alla ex moglie e sembra coltivare ancora il sogno di riunire la famiglia, come pare avesse tentato di fare già qualche mese fa. Al GF Vip 5, infatti, Elisabetta aveva raccontato che una volta terminata la quarantena trascorsa nella stessa casa di Montecarlo, Flavio le aveva chiesto di risposarlo, ma lei aveva risposto di no. Ci starà ripensando?