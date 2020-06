Centenario Alberto Sordi, il ricordo di Enrico Montesano

Nel centenario della nascita di un grande attore quale Alberto Sordi, sono in tanti coloro che lo ricordano e vogliono omaggiarlo. Enrico Montesano, all’Adnkronos, racconta Alberto Sordi parlando della sua serietà professionale e del suo amore per la famiglia, celebrandolo come merita. Montesano, inoltre, a teatro ha indossato i panni di Albertone in una delle sue opere più celebri, ovvero “Il Marchese del Grillo”.

Enrico Montesano lo ricorda con queste parole, che fanno leva sull’uomo ancor prima che sull’artista: “L’insegnamento più grande di Alberto Sordi? La sua grandissima serietà professionale, la generosità, l’amore per la famiglia. E poi, naturalmente, la sua grande ironia romana”. I due hanno lavorato insieme per una commedia musicale e sulla sua scrivania vi è una foto di Sordi che lo accompagna sempre.

Inoltre, lo stesso Montesano racconta di aver scoperto qualcosa solo recentemente che lo accomuna al grande Albertone nazionale. Montesano afferma di essere nato nella stessa strada che ha dato i natali a Sordi, alla Garbatella. Il padre di Sordi, Pietro, aveva casa nel blocco adiacente a quello in cui si trovava casa sua. Per Montesano è un altro modo per averlo accanto e sentirlo maggiormente vicino a lui.

Oltre a Enrico Montesano, sono stati tantissimi gli attori a omaggiare Sordi nel centenario della sua nascita. Da Christian De Sica, con un excursus insieme al padre, sino a Giovanna Ralli nella trasmissione “Domenica In” di Mara Venier nella puntata di domenica 14 giugno, ma anche Gigi Proietti, che ricorda il suo talento, ma anche la sua straordinaria umanità.

Oltre a loro, Alberto Sordi è stato ricordato anche da Paola Cumin, una storica publicista che ha lavorato a lungo con l’attore e ne elenca grandi pregi, come il suo amore immenso per gli animali, in particolare per i cani, ne aveva ben 18. Oltre ai personaggi citati, anche la televisione lo ricorda con una serie di contenuti come il documentario di Rai Storia, dedicato a Sordi e alla sua straordinaria carriera, in onda questa sera alle 21.10.