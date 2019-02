Céline Dion attaccata per il suo aspetto fisico. La cantante non ci sta e risponde a tono

Durante la sua recente apparizione alle sfilate di Parigi, Céline Dion è apparsa visibilmente dimagrita, tanto da destare grande preoccupazione (e, purtroppo, anche diverse critiche) tra il pubblico. Ai fan, infatti, non è di certo sfuggita l’incredibile perdita di peso della cantante e in molti hanno cominciato a scrivere sui social chiedendo informazioni circa il suo stato di salute.

Tantissimi, infatti, sono stati i commenti alle foto che la cantante ha postato su Instagram, alcuni piuttosto cattivi. “È triste e scioccante vedere una bella donna diventare vecchia e scheletrica” – ha scritto infatti un ragazzo – “Spero che un giorno tu ti sveglierai e ti renderai contro che il tuo è un aspetto estremamente poco salutare e pericoloso“.

Immediate sono state le supposizioni secondo cui tale dimagrimento potrebbe essere legato alla morte di René Angélil, l’amato marito della cantante scomparso per un tumore alla gola nel 2016. Ma la Dion le ha prontamente smentite e, per mettere a tacere ogni polemica, ha deciso di rilasciare un’intervista al giornale britannico The Sun.

La cantante ha, infatti, chiarito in maniera perentoria di piacersi esattamente così com’è. “A me piace come sono adesso, quindi non voglio parlarne. Nessuno deve preoccuparsi, chi è di un’altra opinione basta che non mi guardi e non mi faccia foto” ha nello specifico dichiarato nell’intervista, rispondendo a tono a tutti coloro che hanno voluto sottolineare il fatto che questo eccessivo dimagrimento la fa apparire più brutta. Céline ha inoltre aggiunto di aver consciamente deciso di perdere peso per sentirsi sentirsi più forte, affascinante e femminile.

L’intervista è servita, inoltre, per mettere a tacere anche altre voci che negli ultimi tempi avevano iniziato a circolare sulla cantante di ‘My Heart Will Go On‘ dopo che la stessa era stata avvistata più volte in compagnia del ballerino Pepe Munoz. “Sono single” ha chiarito Céline Dion, che ha poi aggiunto: “Una parte di stampa si è scandalizzata nel vedermi con un altro uomo dopo René, ma lui è soltanto un amico. E’ il mio migliore amico“.