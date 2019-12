Cecilia Zagarrigo: “‘Temptation Island Vip’ mi ha fatto riscoprire cosa voglia dire amare!”

Cecilia Zagarrigo ha già partecipato al programma televisivo di Canale 5 “Uomini e Donne“ nelle vesti di corteggiatrice: inizialmente nell’edizione 2015/2016 come corteggiatrice di Oscar Branzani, che le preferì però Eleonora Rocchini, e successivamente nell’edizione 2016/2017 come corteggiatrice di Luca Onestini, che decise di uscire dallo studio televisivo con Soleil Sorge.

Cecilia, lo scorso settembre, ha partecipato al docureality condotto da Alessia Marcuzzi “Temptation Island Vip”, corteggiando il fidanzato di Anna Pettinelli, Stefano Macchi con la quale alla fine ha instaurato un bel legame di amicizia. La bella ex tentatrice ha inoltre recentemente scelto di partecipare di nuovo a “Uomini e Donne” come corteggiatrice del nuovo tronista Carlo Pietropoli.

Attraverso un’intervista a “Uomini e Donne Magazine” ha rivelato quali sono i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione, le sue parole: “Ho tanta voglia di innamorarmi. Sto bene, mi basto, ma avrei voglia di quell’amore travolgente che ormai da tempo non provo più. Credendo molto in questo programma (…) e soprattutto attraversando un periodo piatto a livello sentimentale, mi sono detta: “Perché non Carlo?!”.

Cecilia ha confessato di essere rimasta subito colpita dallo sguardo del giovane “da simpatica canaglia” ed aver dunque deciso di mettersi nuovamente in discussione in campo sentimentale. Nello specifico la bella torinese ha riferito di aspettarsi qualcosa di vero e travolgente, in grado di farla ricredere su tutte le sue convinzione circa le relazioni sentimentali e l’amore.

Cecilia ha inoltre parlato della sua esperienza televisiva a “Temptation Island Vip”, un’esperienza che le ha fatto tornare la voglia di innamorarsi e mettersi in discussione a trecentosessanta gradi dopo diverse frequentazioni che non le hanno lasciato alcun segno. Attraverso la partecipazione al programma Cecilia ha confessato di aver riscoperte se stessa e nello specifico alcuni lati più emotivi del suo carattare che difficilmente riesce a mostrare attraverso la pertecipazione a “Temptation Island Vip”.