Cecilia Rodriguez risponde alle lacrime dell’ex fidanzato Francesco Monte

La terza edizione del Grande Fratello Vip 3 è iniziata da quasi tre settimane e come ben sappiamo, all’interno della casa più spiata d’Italia c’è anche Francesco Monte. L’ex tronista oltre ad aver alimentato tantissime polemiche e critiche in merito alla sua partecipazione, in questi giorni ha fatto molto discutere per il suo pianto nei confronti dell’ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

Se da una parte infatti in molti hanno visto questo suo atteggiamento come una provocazione, dall’altra invece c’è chi crede ancora che il ragazzo pugliese sia ancora innamorato della modella argentina. Pare infatti che Monte non abbia ancora superato del tutto la fine della sua storia con la bella sorella di Jeremias e Belen Rodriguez, anche se lei adesso è felicissima tra le braccia di Ignazio Moser.

Moltissimi utenti infatti, vedendo Monte molto provato, si sono subito riversati sui social commentando quanto successo proprio sul profilo Instagram di Cecilia la quale in questo momento sembra essere in vacanza a Zanzibar proprio con il suo bel Ignazio. Dopo aver ricevuto però centinaia e centinaia di domande la modella ha deciso di rompere il silenzio.

Stizzita soprattutto nei confronti di un suo supporter che la esortava su Instagram a dare appunto una sua opinione sulle lacrime di Monte, Cecilia ha risposto: “Ma scusa, perchè lo scrivi a me?”. Effettivamente dopo quasi un anno di rottura, la sorellina minore di Belèn non ha nessuna intenzione di ritornare su questo argomento che già durante il GF Vip 2 fece molto scalpore.

Se Cecilia sembra dunque non essere più interessata al dolore del suo ex ragazzo, per Francesco invece la cosa sembra essere ancora molto fresca. In molti sono convinti che l’ex tronista non riuscirà a dimenticarla tanto facilmente ma sperano magari, in una love story con Giulia Salemi, non appena i due verranno riuniti insieme.