Cecilia Rodriguez, pesanti critiche contro Delia Duran: "Noi non siamo così. Mi sono sentita offesa"

E’ inutile dire che le confessioni di Delia Duran e Alex Belli sulla decisione di vivere un amore libero e senza regole hanno alzato un vero e proprio ginepraio di opinioni contrastanti. Da una parte una fetta di pubblico che ha preso la palla al balzo per uscire allo scoperto e confessare di avere le stesse abitudini, dall’altra invece l’indignazione per una concezione di rapporto lontano anni luce da un esclusivo sentimento di coppia. Troviamo poi una terza categoria, quelli del “vorrei ma non posso” incuriositi e un po’ “invidiosetti” per questa libertà di intraprendere nuove e sconosciute direzioni.

A quante pare, però, al di là di ogni personale pensiero, alcune dichiarazioni di Delia Duran hanno disturbato parecchio l’ex gieffina Cecilia Rodriguez che, sul proprio profilo Instagram, ha deciso di dire la sua in merito alla questione. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, però, dobbiamo fare un passo indietro.

Le parole di Cecilia Rodriguez contro Delia Duran

Pochi giorni fa proprio la Duran ha giustificato la sua libertà se**uale con un serafico “Noi sud americani siamo così“, inglobando nel suo modo di fare un’intera cultura che difficilmente si potrà rispecchiare in lei in maniera totalitaria. E infatti la sorella di Belen Rodriguez si è sentita chiamata in causa e non ha perso tempo, chiarendo la sua posizione in merito.

“Devo difendere la mia cultura. Ho sentito tante volte in questo Grande Fratello dire ‘io sono sud americana, noi siamo così’. Non è vero, a livello culturale siamo diversi perché gli europei sono meno calorosi rispetto a noi, noi siamo più per il contatto, per baci e abbracci. Siamo nati con la musica, balliamo, anche con movimenti sensuali. Non confondiamo però“.

Ha continuato poi scendendo nel particolare, rivelando di sentirsi offesa per questa affermazione e spiegando il suo punto di vista in merito all’amore libero: “Non voglio fare polemica ma chiarezza, mi sono sentita offesa nel sentire quella cosa. Siamo un po’ più aperti sicuramente, io sono sud americana e non sono così aperta nell’amore, per me è quello tradizionale, da condividere con una sola persona. È libero perché lasci essere chi vuole essere la persona che vuoi al fianco. Libero in quel senso, non libero di andare con altre persone. Quello non è amore libero“.