Cecilia Rodriguez parla del suo futuro: "Basta con i reality show"

Cecilia Rodriguez è letteralmente scomparsa dalla televisione italiana dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Un’esclusione che pare non soddisfare la modella e fondatrice del brand Me Fui che, intervistata da “Vanity Fair“, svela di avere più opportunità lavorative nel prosimo futuro.

Una cosa sembra certa: Cecilia Rodriguez non sembra più interessata ai reality show. Infatti, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, vorrebbe essere protagonista di uno show televisivo. Al momento non sembra esserci nessuna proposta all’orizzonte, ma non va escluso niente per il futuro.

Le parole di Cecilia Rodriguez

La showgirl argentina sembra voler voltare pagina e non far parte del reality show dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, in cui ha potuto conoscere Ignazio Moser, e dichiara che le piacerebbe fare qualcosa in tv, ma che non abbia a che fare con i reality show, che sì, le hanno fatto bene e l’hanno fatta conoscere al grande pubblico, ma ora non è più interessata a partecipazioni di questo tipo. Inoltre sta lavorando ad una sua linea di abbigliamento.

Si dichiara ancora soddisfatta dall’aver scelto Ignazio Moser durante la sua esperienza al GF Vip: “Io sono sempre stata una che prima di fare qualsiasi passo importante, ha sempre chiesto consiglio a quelli che mi stavano intorno… lì, invece, non potevo. Ho fatto solo quello che sentiva Cecilia. E a distanza di due anni sono sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta. (…) sono stata me stessa”.

Ovviamente, tra le persone più importanti della sua vita c’è anche la showgirl Belen Rodriguez, con la quale ha fondato il brand di abbigliamento Me Fui. Svela che appena arrivata nel nostro paese è stata lei a farle un po’ da madre, poiché quest’ultima non viveva ancora a Milano. Infine, seppure spesso hanno delle idee diverse, ad oggi riescono ancora a lavorare insieme e a rispettarsi reciprocamente.