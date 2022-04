Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Ignazio Moser: "Mi piace essere dominata"

Intervistati da Mtv, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno parlato di come vivono il sesso, svelando cosa succede tra loro sotto le lenzuola e lasciando intendere che la passione è sempre alle stellee. Forse un modo per smentire le voci di alcuni tradimenti da parte di lui, che di recente si mormora sia andato a letto con una donna sposata di Milano? E non solo, visto che stando a quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia, questo tradimento non sarebbe neanche il primo.

Non sappiamo se le voci di corna abbiano inciso, sta di fatto che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno ribadito con forza di avere una grande affinità sotto le lenzuola, pur con alcune differenze. Per esempio, il figlio di Francesco Moser e la sorella minore di Belen Rodriguez si scontrano spesso perché lui vorrebbe tenere le luci accese mentre fanno l’amore, mentre lei preferisce il buio, o quanto meno la penombra.

MTV, il sesso tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: “Mi piace stare sotto”

Il motivo? La modella teme che si vedano gli inestetismi fisici, mentre lo sportivo pensa che è bellissima sempre, e vorrebbe godersi meglio lo spettacolo. Un’altra cosa su cui discutono riguarda il fatto sotto o sopra le lenzuola. Freddolosa come molte donne, Cecilia Rodriguez preferisce stare sotto le coperte, almeno all’inizio, mentre Ignazio Moser si dichiara molto “caloroso” anche d’inverno.

Su una cosa, tuttavia, c’è pieno accordo: alla show-girl argentina piace stare sotto, il che è perfetto per il fidanzato, che invece preferisce stare sopra. “Mi piace essere dominata” ha spiegato lei, che poi ha parlato di pratiche come il bondage o l’utilizzo di corde e manette.

Una pratica che più piccola dei Rodriguez non apprezza molto in quanto il senso di costrizione, l’impossibilità di muoversi, le causano fin da subito una certa ansia, impedendole di viversi serenamente il rapporto col proprio uomo. Anche in questo caso, Ignazio è decisamente più entusiasta della compagna di spingersi oltre, usando anche gadget vari.