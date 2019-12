Cecilia Rodriguez parla dei suoi problemi alimentari e della presunta lite con Giulia Salemi

Cecilia Rodriguez, attraverso una lunga intervista trasmessa durante la prima puntata della seconda edizione del programma televisivo “Rivelo“, condotto da Lorella Boccia e in onda su Real Time, ha parlato di sè e della propria vita personale. Nel corso dell’intervista ha affrontato molte tematiche e argomenti: dalla presunta lite con Giulia Salemi ai problemi alimentari avuti in passato.

Giulia Salemi è l’ex fidanzata di Francesco Monte, a sua volte ex fidanzato di Cecilia, che lei ha lasciato per l’attuale compagno Ignazio Moser. La bella show-girl argentina ha dichiarato di aver sofferto nel vedere una sua conoscente, Giulia, avvicinarsi nella casa del “Grande Fratello Vip” al suo ex fidanzato Francesco. Tra le due ragazze ci sono stati alcuni botta e risposta pubblicati nei rispettivi social network e discussi in diversi programmi televisivi.

Cecilia ha commentato il presunto litigio con le seguenti parole: “L’ho incontrata e ci siamo scritte perché abbiamo litigato…cioè non proprio. Diciamo che anche con lei non siamo mai state grandi amiche. Lei ha detto che l’ho bloccata ma in realtà avevo solo cambiato numero”. Dalle parole della sorella di Belen, sembra che i rapporti con la modella persiana siano stati chiariti, anche se non sono ancora amichevoli.

Cecilia ha poi parlato di un problema molto grave che ha dovuto affrontare in passato: i disturbi alimentari. La giovane ha confessato di aver sempre desiderato fare la modella ed una volta arrivata in Italia ha avuto la possibilità di mettersi alla prova in questo campo, ma ad una condizione: dover essere qualcosa di più.

Queste le sue parole: “Mi sono messa a dieta, dopo aver consultato un nutrizionista. Mi avevano tolto tutto. Arrivavo a casa e mangiavo di continuo, fino a stare male. Ero sazia, ma continuavo. Ho letto anche dei consigli sui alcuni siti dove ti danno i 10 comandamenti o segreti per non mangiare”. Cecilia ha concluso l’intervista consigliando a tutte le persone che si trovano a vivere un momento così complesso di parlarne con la propria famiglia e non chiudersi in se stessi.