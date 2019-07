Cecilia Rodriguez, la dedica speciale per il compleanno del suo Ignazio e dopo la festa in famiglia

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta continuando a gonfie vele. I due si sono incontrati e conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. Ai tempi la Rodriguez era impegnata con Francesco Monte, ma ciò non le ha impedito di innamorarsi perdutamente di Ignazio.

La loro relazione continua serenamente e, in occasione del compleanno di Moser, Cecilia ha scritto una dedica d’amore per lui davvero dolce. il 14 luglio Ignazio ha compiuto 27 anni e ha trascorso questa giornata attorniato da familiari e amici intimi che hanno voluto speciale questa giornata.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, gli auguri per il compleanno dell’ex ciclista

Sul profilo Instagram della bella argentina è comparsa una foto che ritrae lei e Ignazio tra le montagne del Trentino-Alto Adige e di fianco la dolce dedica che, oltre agli auguri di rito, contiene un messaggio davvero speciale che solo una persona molto innamorata può scrivere. Cecilia augura al suo Ignazio di essere sempre felice: “Tanti ma tanti auguri a te, che sei la mia persona preferita di questo mondo …. che tu possa sempre essere felice ! Ti amo con tutto quello che sono, #i27annidinachito FELIZ CUMPLE MI AMOR“.

Sono poi partiti i festeggiamenti in un ristorante, assieme ai parenti e agli amici più cari. Tra l’altro, Cecilia è molto ben voluta dalla famiglia Moser e ogni occasione è buona per passarla tutti insieme. E il clima di serenità intorno a loro, ultimamente, è anche aumentato da quando la sorella Belen è tornata con Stefano De Martino, per la gioia del piccolo Santiago.

Per come stanno andando le cose, viene da pensare che presto potrebbe arrivare la bella notizia di un matrimonio imminente. Inoltre, Ignazio poco tempo fa in un’intervista alla domanda se stessero pensando di avere un bebè, l’ex ciclista ha risposto: “I lavori sono in corso“, vedremo se la notizia arriverà presto!