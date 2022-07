Ascolta questo articolo

Si parla ancora del divorzio tra Francesco Moser e Carla Merz, i genitori di Ignazio. La coppia si è lasciata dopo oltre 40 anni di matrimonio e tre figli. Una notizia importante che ha suscitato molto scalpore, anche per lo stretto rapporto tra le due parti. Apparentemente, nel tempo la coppia si sarebbe allontanata sempre di più fino a quando non hanno finalmente deciso di separarsi. Alcune indiscrezioni suggeriscono che Cecilia Rodriguez abbia avuto un ruolo nell’addio tra i suoceri.

La madre di Ignazio Moser è una donna tranquilla e introversa a cui non piacciono molto le attenzioni e la notorietà che derivano dall’essere una celebrità. Secondo alcune testimonianze raccolte dal settimanale Di Più, Carla Merz sarebbe stata scontenta della scelta del suo terzo figlio di entrare nel mondo dello spettacolo. Quando Ignazio è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, Moser e la moglie ha iniziato a litigare, lo hanno rivelato alcuni amici dell’ex coppia.

Dopo una breve carriera ciclistica, Ignazio sembrava destinato a diventare l’erede dell’impero vinicolo di famiglia. Ha deciso però di abbandonare tutto per entrare nella casa più spiata d’Italia nel 2017. Qui notoriamente suscitò scalpore per la sua relazione con Cecilia Rodriguez, allora fidanzata con l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte.

L’attenzione dei media che hanno ricevuto non è stata molto apprezzato da Carla. La sorella di Belen non era la benvenuta in casa Merz. A differenza di Francesco, Carla non si è mai fatta fotografare con Cecilia. Diverse fonti hanno assicurato che è così. È difficile trovare sui social le foto della Rodriguez con la suocera. In effetti, sembra che non vadano molto d’accordo. Si vocifera che Merz non avrebbe tollerato l’invadenza della famiglia Rodriguez, spesso ospite in Trentino. Carla era a disagio con i parenti di Cecilia e suo marito, invece, ha accolto a braccia aperte la modella e imprenditrice argentina Cecilia.

Dopo aver divorziato, Francesco Moser e Carla Merz vivono in due case separate: lui a Palù di Giovo, lei a Trento con la figlia Francesca. Lo sportivo ha assicurato che tra lui e la sua ex moglie non c’è rancore o risentimento e che la loro rottura è avvenuta pacificamente. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono rifiutati di commentare la vicenda, preferendo la riservatezza. L’ex gieffino ha spiegato di voler attenersi ai desideri della sua famiglia e di non voler fornire dettagli più precisi.