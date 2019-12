Cecilia Rodriguez frenata sulle nozze con Ignazio Moser

La giovane showgirl Argentina Cecilia Rodriguez è sempre stata una volto molto noto della televisione, insieme ovviamente alla sua sorella maggiore Belén. Fu all’epoca proprio Belen a portare con se la sorella, dopo che divenne molto famosa, capì che vi era modo di poter lavorare in Italia, e ovviamente Cecilia ne ha approfittato.

Ed anche di questo ha parlato infatti la giovane ragazza, in una recente intervista presso il programma di “Realtime” dal nome “Rivelo“, un programma dove per l’appunto i personaggi famosi si mostrano al pubblico, si rivelano a cuore aperto, e confessano aneddoti, spesso, inediti.

Cecilia infatti ha parlato un po’ di tutto, persino del matrimonio con Ignazio Moser, conosciuto durante il suo esordio presso la casa del “Grande Fratello“, dove fece molto discutere la sua rottura di fidanzamento in diretta con il suo storico fidanzato Francesco Monte.

Proprio in tema di matrimonio, la Rodriguez rispetto alla sorella maggiore, sembra avere ancora delle riserve in tema; al tal proposito infatti afferma: “Sono un po’ frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto“. D’altro canto è pur vero i due sin dal primo momento del loro fidanzamento, avevano deciso di andare a convivere insieme, ragion per cui, non hanno ancora fretta di convolare a nozze.

Ritornando infatti sul tema del suo debutto in Italia, la ragazza afferma: “ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto?“. Inoltre Cecilia da sempre ha avuto non pochi paragoni con Belen, e ovviamente la cosa è stato motivo di ansia e sconforto per la giovane ragazza, affermando però che con il tempo ha imparato a non dare peso ai commenti delle persone.

In ultimo la ragazza afferma di aver tagliato definitavamente i ponti con Andrea Iannone, ex di Belén, dopo la loro storia, aggiungendo anche che non ha mai avuto invece un vero e proprio rapporto di amicizia con Giulia De Lellis, infatti a tal proposito ha detto: “L’amicizia è altro!“.