Cecilia Rodriguez e la dieta fai da te: "Voglio perdere 7 kg"

La bella modella Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen, ha deciso di mettersi a dieta. A dare la notizia è la trentenne stessa, tramite una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove afferma di voler perdere i 7 chili che avrebbe preso durante la sua lunga quarantena in Trentino, a casa Moser. La dieta prevedrebbe un regime alimentare controllato, affiancato a dei massaggi drenanti effettuati da un’esperta che sarebbe in grado di far smaltire il tessuto adiposo.

“Ho iniziato la dieta, sono tre giorni” racconta Cecilia ai suoi follower più affezionati. “Non sono andata da un nutrizionista, quindi non potrei nemmeno consigliare niente, meglio di no” afferma, forse consapevole che le sarebbero arrivate numerose richieste di consigli sul suo regime alimentare.

“Sto facendo una dieta semplice, nel senso che sto cercando di mangiare un po’ di meno: meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio (a Trento ne ho utilizzato tanto)“, continua la modella. Inoltre, lei stessa racconta di cercare di inserire nel suo menù anche il pesce magro: un alimento che consuma raramente. “State tranquilli, dimagrirò“, rassicura i fan.

La Rodriguez appare molto rilassata e tranquilla mentre racconta di aver scelto di non rivolgersi ad un professionista, preferendo una soluzione fai da te per eliminare quei chili che ha accumulato durante il periodo di lockdown. Oltre ad alimenti calorici, la sorella di Belen, avrebbe eliminato dalla sua tavola anche l’acqua gassata, dietro il consiglio della sua terapista.

Joice Rodriguez, terapista brasiliana molto apprezzata dai vip per i suoi massaggi che sembrano essere miracolosi, infatti, consiglierebbe di bere molto preferendo l’acqua naturale a quella frizzante. Cecilia, che come le colleghe Marica Pellegrinelli e Costanza Caracciolo, si è messa nelle mani esperte della brasiliana del centro di estetica medicale Haquos, a Milano, mostra i risultati dei massaggi miracolosi: in una sola seduta sarebbe possibile sgonfiare il ventre, tanto da avere una taglia in meno.