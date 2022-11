Cecilia Rodriguez e Ignazio presto sposi, Francesco Moser lapidario: "Speriamo bene"

Ascolta questo articolo

Il gran giorno sta per arrivare, Cecilia Rodriguez e Francesco Moser saliranno presto sull’altare per giurarsi amore eterno. La notizia ha fatto capolino su Instagram lo scorso 1° novembre quando proprio i diretti interessati hanno pubblicato una Instagram Story con la proposta di Ignazio a Cecilia.

Grande attesa, quindi, per questo evento che arriva dopo anni dal loro primo incontro, avvenuto nel 2017 nella Casa del “Grande Fratello Vip” quando Cecilia era ancora fidanzata con Francesco Monte. Il colpo di fulmine tra i due vipponi fu talmente forte e devastante che costrinse la Rodriguez a lasciare durante una diretta il suo fidanzato, non potendo nascondere il sentimento che stava nascendo dentro di lei per Moser.

Molta emozione nell’attesa che arrivi la data certa del matrimonio, in primis la sorella Belen che sarà la testimone della sposa e in generale tutti i parenti e amici vicini alla coppia. In verità, tutti o quasi viste le dichiarazioni rilasciate dal padre di Ignazio, Francesco Moser, sul settimanale “Diva e Donna“.

Il famoso ciclista non ha mai nascosto qualche titubanza in merito all’affinità tra il figlio e la futura nuora, reputando forse che potessero arrivare da due realtà completamente diverse e per questo difficilmente assimilabili. A quanto pare, però, le cose stanno andando diversamente, ma questo non basta per far sparire del tutto i timori di Moser senior.

“Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare“. Per poi aggiungere: “Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restarlo tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene“. Insomma, una specie di “incrociamo le dita“.

Durante un week end trascorso in montagna per il ponte di Ognissanti, Ignazio Moser ha chiesto la mano di Cecilia preparando tutto con molta cura: atmosfera soft, candele a formare un cuore e l’immancabile anello: “E lei ha detto sì! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita“, ha scritto Ignazio nel video.