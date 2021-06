Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la voglia di un figlio e i rapporti dopo l’astinenza

La sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, insieme al suo lui, Ignazio Moser, hanno concesso di recente una corposa quanto divertente intervista al “magazine Chi”, in cui si rivelano senza mezzi termini, parlando apertamente anche dell’aspetto più privato e intimo della coppia. Uno degli spetti sulla quale si sono soffermati di più è stato proprio il tema bambino.

Complice anche la seconda maternità della sorella Belen, Cecilia si dichiara molto desiderosa di voler intraprendere questo nuovo ed emozionante percorso, nonostante dichiari che, per il momento, non è ancora il tempo giusto per poter aver un figlio. Per adesso infatti sembra che la priorità dei due ragazzi sia la casa.

A proposito di casa, sembra che i due ragazzi abbiano infatti deciso di voler comprare un appartamento in centro di Milano, dopo il loro periodo trascorso in affitto, sempre a Milano. A tal proposito Moser dichiara che per quanto riguardo l’aspetto dell’arredamento, a decidere è sempre e solo Cecilia: “Per la composizione e lo stile della casa decide tutto Cecilia, io dico solo ok“.

Si ritorna poi sul tema bebè, ma a questo giro la Rodriguez non ha fatto mistero di aver un gran voglia di diventare mamma come sua sorella: “Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei“.

Sembrano dunque lontani quei tempi in cui la coppia stava per scoppiare, tanto che in giro si parlavo persino di tradimento da parte di Ignazio. Le cose sembrano andare davvero molto bene, anche sotto le lenzuola. Il periodi di astinenza dettato dalla lontananza a causa del reality show “L’Isola dei famosi” ha di fatto avvicinato molto la coppia. Una volta riavvicinati infatti i ragazzi si sono dati un gran da fare per: “Recuperare il tempo perduto con Cecilia e poi lei mi ha fatto un panino con la nutella“.