Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la verità dietro la rottura della coppia

A quanto pare non è solo Belen Rodriguez ad essere protagonista indiscussa delle pagine di cronaca rosa di questo periodo. Pare che infatti anche sua sorella Cecilia non sia da meno. Si parla da molto tempo della crisi esistente tra la bella showgirl argentina e il suo storico fidanzato, l’ex ciclista Ignazio Moser.

Una crisi che in effetti ha destato non poca sorpresa, in quanto i due ragazzi, almeno fino al periodo prima del famoso lockdown, sembravano più che felici insieme, tanto che a più riprese avevano annunciato che, in breve tempo, si sarebbero giurati amore eterno, ovvero i due sarebbe convolati a nozze e magari in futuro mettere anche su famiglia.

Un progetto che appariva condiviso con sommo entusiasmo da ambo le parti, ma sembra che negli ultimi tempi qualcosa sia cambiato. La crisi, seppur non confermata dai diretti interessati, sembra esserci ed anche molto forte. A confermarlo sembra che ci abbia pensato un intimo amico di Ignazio, ovvero Andrea Damante, che di recente ha etichettato Moser come single. Sembra dunque che Ignazio e Cecilia siano giunti alla fine di un rapporto che prometteva tanto.

Ma facciamo un passo indietro e scopriamo cosa sia realmente successo nella coppia. Molte sono le ipotesi, poche le certezze, ma volendo fare qualche congettura, ci pensa il settimanale “Gente” a chiarire un po’ la questione. Leggendo infatti le righe della rivista, si apprende: “Cecilia ha sempre detto di sentirsi gelosa e di aver bisogno di conferme. Arrivata a 30 anni forse ha temuto che qualcuno le soffiasse l’uomo della vita prima di poter realizzare il suo sogno. Forse ha sentito il compagno più distante proprio quando era a un passo dalla maternità. E forse lui, che è più giovane di lei di 2 anni, nel frattempo ha realizzato di voler fare tante cose ancora, prima di fare famiglia. Può aver manifestato un’indecisione che ha gelato il cuore di Cecilia, che l’ha messa in allerta“.

Stando quindi alle parole del settimanale, anche se sono solo delle ipotesi, sembra che alla base di tutto ci sia un dietro front da parte di Moser, dove pare che abbia cambiato idea sulla tematica matrimonio e famiglia. Non resta dunque che attendere notizie ancora più certe.