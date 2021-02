Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, furto in casa: "Violentata l’intimità casalinga"

Brutta esperienza per la coppia formata da Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, la coppia rientrando in casa ha trovato una scena che nessuno vorrebbe vedere nella propria abitazione. La casa era stata messa a soqquadro dai ladri. L’episodio è stato riportato da Il Giornale e secondo quanto emerso sarebbe successo lo scorso sabato.

Sabato 6 febbraio, infatti, i ladri si sarebbero introdotti nell’abitazione di Trento dove risiede anche Francesco Moser, il padre di Ignazio. Durante il furto non era presente nessuno nell’appartamento, solo al rientro la coppia avrebbe scoperto il brutto episodio. Subito sono state avvertite le autorità competenti e solo qualche giorno più tardi Ignazio Moser ha deciso di sfogarsi sui social e di comunicare il fatto ai propri fan.

Il duro sfogo del ventottenne è stato postato sulle sue storie Instagram, il ragazzo ha definito i ladri degli “scarti della società”, infatti ha scritto “Purtroppo sabato scorso siamo stati derubati. Degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più”.

Il ragazzo ha poi proseguito con parole più pesanti, le quali hanno fatto intuire uno stato d’animo molto turbato: “Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga”.

Ignazio ha dato sfogo ai suoi pensieri, mentre non c’è stato nessun commento da parte di Cecilia Rodriguez. La donna, da tempo, ha deciso di condurre una vita più riservata. Spesso, infatti, la coppia nata alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip”, è stata al centro di critiche e polemiche. Non ci rimane che aspettare e sperare che le indagini portino ad un colpevole.