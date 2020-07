Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, duro scontro con Barbara Alberti: "Parla di noi, e lei?"

Barbara Alberti è stata ospite del programma condotto da Adriana Volpe sul canale TV8, “Ogni Mattina“, e non ha risparmiato i suoi commenti su una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

La scrittrice che ha preso parte all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, è andata dritta al punto come è solita fare e ha esposto il suo pensiero circa l’esposizione mediatica dei due ragazzi. Per l’Alberti, Cecilia e Ignazio vivrebbero di luce riflessa, non occupando alcuna posizione definita nel mondo dello spettacolo: “Dovrebbero desiderare di avere una personalità loro“.

Pesanti accuse, soprattutto se si pensa che Ignazio è il figlio del grande e indimenticabile Francesco Moser, capace di aver fatto sognare intere generazioni per le sue imprese sul sellino della bicicletta da corsa. Cecilia è stata accompagnata per mano nel mondo dello spettacolo da sua sorella Belen Rodriguez, icona di bellezza e sensualità indiscussa.

Alberti attacca Cecilia e Ignazio e Moser risponde

Non si è fatta attendere la reazione di Ignazio Moser che, attraverso il profilo ufficiale su Instagram, ha voluto rispondere alle critiche della scrittrice con un attacco altrettanto duro: “Abbiamo un messaggio per le signore che si occupavano un tempo di rubriche per adulti, nel 1983 per la precisione”, ha ironicamente iniziato il ragazzo, per poi continuare: “Lei invece per avere personalità parla di noi, che personalità ha?”.

E la questione sembrava chiusa qui, invece l’Alberti sempre nel programma della Volpe, ha ribadito dopo aver appreso questa replica, le sue idee ma trovando questa volta pareri contrari rispetto al suo, quello di Caterina Collovati e Giovanni Ciacci che hanno difeso il ragazzo definendolo in gamba e con la testa sulle spalle. In tanti, infatti pensano che sia vicino il momento in cui lui e Cecilia metteranno su famiglia. Quindi occhi puntati su il pancino della Rodriguez.