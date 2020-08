Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amore al capolinea. Lui è stato avvistato con l’attrice Anna Safroncik

Cecilia Rodriguez, sorella della più nota Belen e Ignazio Moser, figlio dell’ex ciclista Francesco Moser, si sono conosciuti e innamorati nella casa del “Grande Fratello Vip”. Cecilia all’epoca era fidanzata con Francesco Monte, ma lo piantò in asso proprio per fidanzarsi con Moser. Adesso però, dopo diversi anni insieme, la storia tra Cecilia e Ignazio sembra essere giunta al capolinea.

Dopo le voci degli ultimi giorni che vedevano la Rodriguez e Moser in crisi, il settimanale “Chi” ha raccontato di un retroscena, ovvero dopo che i due hanno vissuto un profondo momento no, con Cecilia che ha trascorso del tempo con la famiglia e lo stesso dicasi per Ignazio, quest’ultimo ha però capito di non poter vivere senza la sua compagna e così è andato a riprendersela.

La coppia ritrovata è volata in Sardegna, trascorrendo qualche giorno tra sole, mare, divertimento e relax. Tutto è bene quel che finisce bene? Assolutamente no, perché la Rodriguez ha piantato in asso il suo compagno ed è andata via. Dalla pagina Instagram del magazine “Chi”, si legge: “Martedì sera, però, tra i due scoppia un litigio nella discoteca “Just Cavalli”: alla fine Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano e decide di partire, senza di lui“.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ne è sicuro: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono definitivamente ai titoli di coda. Non è tutto però perché anche il settimanale “Oggi” si è occupato della faccenda, lanciando una vera e propria bomba di gossip a firma Alberto Dandolo. Lo scoop riguarda il fatto che la sera del 12 agosto, Moser avrebbe lasciato il Billionaire (noto locale di proprietà di Flavio Briatore sito in costa Smeralda) in compagnia dell’attrice Anna Safroncik.

Il magazine “Oggi” ne è sicuro e si esprime in questi termini: “Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo…“. Addirittura si parla di una passione travolgente.

Nel mentre i diretti interessati tacciono. Cecilia dal canto suo ha silenziato i profili social, togliendo i commenti dall’ultimo post Instagram e non pubblicando più nulla. Da Ignazio invece nessun gesto o azione è trapelato. Insomma, si tratta di un periodo davvero complicato dal punto di vista sentimentale per le sorelle Rodriguez e pensare che per Cecilia e Ignazio si parlava addirittura di matrimonio e figli. Non resta che attendere nuovi sviluppi.