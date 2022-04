Cecilia Rodríguez difende Jeremias: "È un ragazzo speciale. Si sono accaniti su di lui perché ha un cognome importante"

Cecilia Rodríguez, rispondendo ai suoi fan su Instagram, ha voluto commentare l’attuale avventura di papà Gustavo e del fratello Jeremias a “L’isola dei famosi”. Attualmente i due, soprattutto Jere, sta facendo discutere per alcuni comportamenti non proprio corretti e dei litigi piuttosto furenti nei confronti di Nicolas Vaporidis e dei fratelli Tavassi.

Sui social network, come ha sempre fatto anche in passato, la Cechu si schiera dalla parte dei suoi parenti. Secondo l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” Jeremias e Gustavo riceverebbero dei duri attacchi da parte degli altri naufraghi a causa del loro cognome importante e per il fatto di essere tra i più forti in Honduras.

Le risposte ai suoi fan da parte di Cecilia Rodríguez

“Quando sei là dentro, non sa bene cosa pensa la gente fuori” afferma Cecilia rispondendo ai suoi fan come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“: “La verità è che tutti i naufraghi cercano di buttare quelli più forti fuori. Magari così se vai in nomination ti capitano quelli più tranquilli. Magari riesci ad andare in nomination con quelli più deboli. Mi sono spiegata? Cercano di buttare fuori quelli più forti per poter fare nomination con qualcuno meno conosciuto o meno forte e non con uno con un cognome come questo qua“.

Parlando invece più precisamente di Jeremias, lo definisce come un ragazzo speciale e da tale va capito e non sono per tutti perché bisogna avere un dono per farlo. Continuando a prendere le sue parti, rivela che il fratello sa chiedere scusa ma a volte è troppo impulsivo: “Di questo mi dispiace tantissimo. Perché non andiamo a chiedere perché uno ha alzato la voce? O perché uno non ti ha parlato più?”.

Per la prossima puntata Jeremias non si ritrova al televoto, mentre il padre si deve sfidare contro Nicolas Vaporidis e l’ultimo entrato Nick Luciani, membro dei Cugini di Campagna.