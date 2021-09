Cecilia Rodriguez: da baby sitter a Luna Mary all’ipotesi di una gravidanza

Pappette, spuntini, pianti, biberon, ciucciotti, bavetti e chi più ne ha più ne metta. Di recente la bellissima sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, ha affrontato tutto questo per stare insieme alla sua nipotina, Luna Mary. La ragazza è stata infatti immortalata in giro per le strade di Milano, intenta a prendersi cura delle piccola.

Una giornata zia e nipote, dove Cecilia ha accudito con estrema bravura la figlia di Belen. In molti hanno infatti iniziato a fare varie ipotesi sull’argomento. Che sia arrivato anche per Cecilia il momento tanto atteso di passare dal ruolo di zia a quello di mamma? Sono tanti i fan della showgirl che vorrebbero vedere anche la ragazza con il pancione. In effetti sono tanti gli indizi che lasciano pensare che tutto sia già “apparecchiato”.

Cecilia Rodriguez: bebè in arrivo?

Una serie di indizi che non sono sfuggiti ai fan, né tanto meno al Magazine “Gente”, che ha di fatto riportato la notizia dell’acquisto di un appartamento in quel di Milano, da parte di Cecilia ed Ignazio Moser. Appartamento che tra l’altro, oltre ad essere situato molto vicino a quello di Belen, è anche composto da una camera in più, proprio in vista di un’eventuale bambino.

C’è inoltre da considerare infatti che il rapporto tra Cecilia ed Ignazio va avanti da ben oltre 4 anni e i tempi sembrano più che maturi per poter parlare di progetti futuri più seri e solidi. Del resto, se i due hanno deciso di fare il grande passo di comprare casa insieme, il progetto successivo senza dubbio riguarderà il matrimonio e di conseguenza un ampliamento della famiglia. Non resta che attendere ancora un po’, ma tutto sembra essere predisposto per un’eventuale annuncio di gravidanza per la showgirl argentina.

In ultimo, sembra che dal punto di vista lavorativo entrambi i ragazzi, sia Cecilia che Ignazio, sia davvero oberati di lavoro. Tanti i progetti da portare a termine, tante le proposte lavorative televisive.