Cecilia Rodríguez contro Soleil: "Felice che Jeremias l’abbia lasciata"

Per Jeremias Rodríguez si tratta della sua seconda partecipazione a “L’isola dei famosi“, ove quest’anno ha deciso di sbarcare in Honduras insieme al padre Gustavo. Al momento la coppia sta tenendo abbastanza bene, nonostante il ragazzo abbia manifestato una volta il desiderio di tornare a casa poiché sente la mancanza dei propri affetti.

Una prima partecipazione, decisamente meno fortunata, è stata quella della quattordicesima edizione condotta sempre da Alessia Marcuzzi. In quella circostanza Jeremias ha fatto parte del cast de “L’isola dei famosi” più come fidanzato di Soleil Sorgè che per altro, ma la loro relazione venne criticata aspramente da molti fan del reality.

Cecilia Rodríguez attacca duramente Soleil Sorgè

Intervistata a “Casa Chi“, Cecilia ha voluto parlare di Soleil, rivelando che nonostante sia stata la sua cognata non hanno mai legato più di tanto: “Andavamo anche d’accordo… però non ho coltivato questo grande rapporto. Quando loro si sono lasciati ero contenta. Non so niente di lei… ho seguito un po’ il ‘Grande Fratello Vip’ ed ho visto qualcosa, ma nulla di che”.

Si parla poi della famosa chimica artistica: “No, mio fratello è tutto tranne che artistico. Non si sente a proprio agio. Lui cerca i rapporti umani, del mondo dello spettacolo proprio non gli interessa. Quando uno si lascia con un Rodriguez chiude con tutti. Questo lo faccio ma per rispetto della mia famiglia. Non sono quella che riesce ad avere rapporti con persone che non fanno più parte della mia famiglia, preferisco così“.

L’attuale fidanzata di Jeremias si chiama Deborah Togni, inquadrata più volte in queste prime puntate de “L’isola dei famosi”. Di lei attualmente si sa poco o niente, siccome non lavora nel mondo dello spettacolo, ma nelle ultime settimane ha fatto parlare per una presunta gelosia a causa di alcuni comportamenti ritenuti sospetti da parte di Roberta Morise.