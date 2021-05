Cecilia Rodríguez contro Giulia Salemi: "Ha avuto un flirt con mio fratello"

Cecilia Rodríguez, che si è guadagnato un posto fisso negli studi de “L’isola dei famosi” grazie alla partecipazione del suo fidanzato Ignazio Moser, ha rilasciato una intervista nella trasmissione “Il Punto Z“, condotta da Tommaso Zorzi sulla piattaforma di streaming Mediaset Play.

La sorella di Belén, in queste ore, sta facendo discutere sul web per alcune dichiarazioni non molto carine fatte nei confronti di Giulia Salemi. A quanto pare il loro rapporto sembra tutt’altro che idilliaco, siccome Cecilia ricorda di aver apprezzato poco alcuni comportamenti tenuti dalla conduttrice di “Salotto Salemi” negli anni passati.

L’attacco di Cecilia Rodríguez

Come riporta il sito “Isa & Chia” ad aprire il discorso è Tommaso Zorzi, che inizialmente mostra una fotografia in cui si vede Cecilia e Giulia Salemi negli studi de “L’isola dei famosi”. Approfittando di questo scatto l’ex gieffino chiede immediatamente il tipo di rapporto che intercorre tra le due a oggi.

L’ospite rivela di essere pronta, per la prima volta, a dire tutta la verità sul loro rapporto: “All’inizio tutto bene, poi è successo che ma non che si sia fidanzata con Francesco Monte che era il mio fidanzato, però una che ti dice amica amica.. cioè è vero non mi poteva fare una telefonata perché era al ‘Grande Fratello’, ma per me non sono cose che si fanno”.

Successivamente la Chechu lancia una clamorosa indiscrezione negli studi de “Il Punto Z”: “Ho visto una ragazza che aveva una mezza storia con mio fratello (Jeremias n.d.r), insomma.. non abbiamo litigato, ma abbiamo smesso di seguirci su Instagram per questo motivo”.

Nella parte finale della sua intervista si parla ovviamente de “L’isola dei famosi”, in cui le viene domandato se abbia fatto o meno qualche richiesta in particolare a Ignazio. La Cechu ammette di aver paura di essere tradita, per questo motivo gli ha raccomandato di non andare a letto con nessuna donna.