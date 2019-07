Cecilia Rodriguez chiede più spazio in tv, Cecchi Paone interviene e spiega il motivo della sua assenza

Cecilia Rodriguez si è tolta qualche sassolino dalla scarpa grazie ad un’intervista rilasciata al settimanale “Chi“, dove lamentava di non aver mai ricevuto nessuna offerta lavorativa in tv, oltre alle solite ospitate nei vari salotti per parlare della sua storia d’amore con Ignazio Moser.

La bella argentina ha partecipato alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip“, ma dopo questa esperienza non è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo all’interno di un programma e questo, ora, sembra pesarle non poco. Riconoscente al reality per averle fatto incontrare il suo attuale fidanzato, non lo è altrettanto con gli autori dei vari programmi, rei di non averla tenuta in considerazione per eventuali conduzioni.

Alessandro Cecchi Paone rivela il suo pensiero sulle sorelle Rodriguez

A dire la sua a tal proposito ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone, sulle pagine di “Nuovo”, dove ha dato una sua personale chiave di lettura a queste dichiarazioni: “Anche io trovo Cecilia bella e simpatica abbastanza da far dimenticare che è comparsa in televisione solo perché è la sorella di Belen”, apre così il discorso lanciando già una frecciatina alla Rodriguez.

Per Cecchi Paone rimanere sulla cresta dell’onda significa diventare un personaggio, cosa che secondo il suo punto di vista, Cecilia al momento non è riuscita a fare: “Nel bene e nel male Belen che tra le due resta la più bella e sensuale ci è riuscita e ci riesce. Cecilia di meno, per questo continua a fare l’ospite”, continua così a tessere le lodi della sorella Belen lanciando l’ennesimo affondo.

Nonostante Cecilia non stia con le mani in mano, su Instagram è tra le influencer più quotate e la sua linea di costumi da bagno sta avendo molto successo, Alessandro Cecchi Paone è convinto che le manchi quel tocco di carisma e sex-appeal per riuscire a sfondare nel mondo della tv.