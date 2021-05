Cecilia Rodríguez attacca Vera Gemma, l’attrice risponde a tono: "Uscita infelice"

Nelle ultime settimane Cecilia Rodríguez è frequentemente ospite negli studi de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Oltre ad attirare un certo tipo di pubblico, la Cechu ha deciso di accettare questa nuova avventura con lo scopo di sostenere Ignazio Moser, concorrente della quindicesima edizione del programma.

Partendo proprio da Moser l’ex ciclista al momento sta convincendo sia il gruppo dei naufraghi che il pubblico da casa. Difatti, oltre ad aversi rasato a zero per dare una settimana di cibo a tutti i ragazzi, è stato nominato come secondo finalista de “L’isola dei famosi”.

Tuttavia anche la Cechu si sta rendendo protagonista, dal momento che non si sta tirando indietro con le sue solite frecciatine. Negli studi di Mediaset ha infatti attaccato Vera Gemma, ex concorrente della trasmissione: “Ignazio se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui”.

Vera Gemma risponde a Cecilia Rodríguez

La figlia d’arte, che non ha peli sulla lingua, stuzzicata da Tommaso Zorzi nell’ultima diretta de “Il Punto Z” ha voluto rispondere alle accuse di Cecilia Rodríguez, definendola come una persona poco elegante ed è una gaffe che non avrebbe mai commesso la sorella Belén.

“L’ho trovata un’uscita veramente infelice andare a dire che sono brutta” rivela Vera per poi aggiungere poco dopo: “Magari non piaccio a lei, ma non ho mai fatto fatica a conquistare uno che mi piaceva. E poi non si dice una cosa del genere a un’altra donna: è poco elegante. A me piace valorizzare le altre donne, non sminuirle. Ha avuto una caduta di stile, dovrebbe imparare dall’eleganza di sua sorella”.

Nella puntata di questa sera de “L’isola dei famosi”, che nella scorsa settimana ha dovuto saltare la doppia programmazione per l’ultima de “Il segreto”, potrebbe arrivare il chiarimento di Cecilia nei confronti di Vera che metterebbe la pace tra le due donne.