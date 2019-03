Cecilia Rodriguez attacca L’Isola dei Famosi: "Jeremias non è stato capito"

Continuano le critiche su “L’Isola dei Famosi“. La trasmissione, condotto da Alessia Marcuzzi, non sta vivendo un bel periodo, e l’ultimo caso collegato a Riccardo Fogli e Fabrizio Corona ha portato molto scompiglio a Mediaset. Infatti, Pier Silvio Berlusconi, è stato costretto a fare piazza pulita licenziando alcuni autori e il capoprogetto.

Alle critiche dei telespettatori normali si aggiungono anche quelli dei “vip”. L’ultima in ordine cronologico è l’attacco della showgirl Cecilia Rodriguez nei confronti del programma. La sorella di Belen, con una storia su Instagram, ha voluto prendere le difese di Jeremias attaccando i naufraghi di questa edizione.

Le dichiarazioni di Cecilia

Jeremias Rodriguez è stato l’ultimo eliminato de “L’Isola dei Famosi“. Il ragazzo argentino ha portato immediatamente scompiglio in Honduras per via del suo rapporto con Soleil Sorge, andando anche oltre alla semplice amicizia. Questo sembra aver spaccato il gruppo dei naufraghi, e i due spesso sono stati isolati dal resto dei compagni. Come se non bastasse, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, più volte si è mostrata molto fredda nei confronti di Ariadna Romero, allontanandoli ancora di più dal gruppo.

La situazione non è piaciuta a Cecilia Rodriguez, che ha voluto immediatamente attaccare i naufraghi di questa edizione. Per farlo, decide di rispondere a un utente nelle sue storie di Instagram che rivela di non aver capito la sua uscita: “Penso che siamo in tanti a non capirlo. Purtroppo l’Isola dei Famosi non è un reality dove arriva la verità a casa (non avendo una diretta 24 ore su 24). Jeremias è stato uno dei pochi naufraghi sinceri, e che ha sempre collaborato per aiutare la squadra, invece piacciono le persone che riescono a fingere di essere persone che non sono, e vanno avanti”.

Cecilia Rodriguez si ferma qui con il suo messaggio, non facendo il nome di nessuno di questi vip che non avrebbe mai aiutato il gruppo in Honduras. Conoscendo il carattere della ragazza argentina, non va escluso che nei prossimi giorni possa citare anche questi naufraghi.