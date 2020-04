Cecilia Rodríguez attacca alcune coppie nate nei reality show

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser si sono conosciuti durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto ai tempi da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini. La coppia ha fatto molto scalpore poiché all’epoca Cecilia era entrata nella casa da fidanzata con Francesco Monte, ex tronista di “Uomini e Donne”.

Negli ultimi giorni la sorella di Belén è stato protagonista di una diretta, insieme al fidanzato, sulla pagina ufficiale Instagram di “Chi“. Oltre a parlare della loro storia d’amore, che sta andando a gonfie vele dopo circa tre anni dalla loro conoscenza, si è parlato anche delle coppie nate nei reality show.

Parlando del loro amore, la Rodríguez svela i primi sentimenti nati nella casa: “Io ero la più compromessa, ero fidanzata. Dopo alcuni giorni al GF Vip, sentivo dentro di me cose strane. Quando mi sorrideva e mi passava vicino Ignazio, ho capito che qualcosa di importante stava succedendo. Quella volta, ho ascoltato il mio cuore”.

Proprio grazie al loro forte sentimento, Cecilia Rodríguez ammette che stanno pensando di mettere su famiglia. Al momento non sanno ancora quando, ma sono fermamente convinti che il Trentino, luogo ove abita Ignazio Moser insieme al padre, sarebbe il posto ideale per crescere un bambino.

La frecciatina lanciata da Cecilia Rodríguez

Come ben sappiamo, nella casa del “Grande Fratello Vip” e non solo, sono nate numerose coppie. L’ultima che sta facendo parlare molto è quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorviaia che al momento, a causa dell’epidemia del Coronavirus, si stanno tenendo in contatto via social network.

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser ammettono di aver tifato proprio per Ciavarro nell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, anche se la Rodríguez non crede molto nella coppie che nascono all’interno delle trasmissioni televisive: “Conosco molte coppie nate all’interno del reality che nonostante le cose non vadano bene non si vogliono lasciare per i fan, perché pensano che poi non lavoreranno più, non li cercano”. Ovviamente però non fa nessun nome, lasciando quindi nel dubbio i suoi fan.