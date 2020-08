Cecilia e Ignazio, vacanze separate: sarebbero in crisi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più seguite ed amate del mondo dello spettacolo, ma ultimamente starebbero attraversando un momento particolare. Si teme infatti che la loro relazione sia in crisi e a creare questo sospetto è il fatto che i due stanno trascorrendo le loro vacanze separatamente. Oltre questo sembra proprio che i due ragazzi non si stiano mostrando insieme nemmeno sui loro profili social. Stando a quanto riporta “Il Vicolo delle News” alla base di questa crisi ci sarebbe una discussione avvenuta recentemente tra i due.

Cecilia ed Ignazio si sono sempre mostrati inseparabili sin dai tempi in cui si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello nel 2017. La bella modella ai tempi era legata sentimentalmente a Francesco Monte, che decise di lasciare proprio quando si accorse di essersi innamorata di Ignazio. Da allora i due ragazzi sono sempre apparsi insieme, uniti e molto innamorati.

Negli ultimi giorni però pare sia cambiato qualcosa. Cecilia per motivi di lavoro è dovuta andare in Toscana insieme alla sorella Belen, per poi andare insieme a Trento. Attualmente Cecilia si trova in un resort nei pressi di Trento insieme a Belen e al fratello Jeremias. Vacanze in famiglia quindi ma senza Ignazio, che si trova tra l’altro proprio nella stessa città.

In quest’ultimo periodo pare che Ignazio abbia fatto delle nuove amicizie, in particolare avrebbe conosciuto meglio Flavio Briatore, Mara Venier, Christian Vieri e Marco Ferri. Amicizie che a quanto pare Cecilia non vede di buon occhio e per questo motivo potrebbe essere sorta una discussione tra i due.

Sui social invece continuano ad essere molto presenti entrambi ma da soli e la cosa è molto strana dal momento in cui ogni volta che i due si trovavano distanti, erano soliti scambiarsi delle dediche menzionandosi a vicenda. Saranno davvero in crisi? Non resta che attendere ulteriori sviluppi.