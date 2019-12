Cecilia e Ignazio progettano un viaggio in Argentina: "Partiamo per diventare una famiglia"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser partiranno per l’Argentina, il Paese natale della bella modella sorella di Belen, e lo faranno subito dopo le festività natalizie. Su Gente, il noto settimanale, hanno voluto ribadire ancora una volta quanto la loro storia sia solida e si faccia sempre più serie giorno dopo giorno.

Dichiarano di essere arrivati ad un punto in cui è doveroso parlare di famiglia e progettare un futuro insieme. Sembrano lontani i tempi in cui, nella Casa del Grande Fratello Vip, venivano messi in dubbio i loro sentimenti, ad oggi hanno dimostrato che il loro non è stato un flirt superficiale, ma un colpo di fulmine in piena regola.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser innamorati più che mai

Sia Cecilia che Ignazio vogliono mettere su famiglia e convolare a giuste nozze, e proprio perché progettano il loro futuro insieme pensano che siano doverose le presentazioni alla famiglia di origine della Rodriguez. I parenti, rimasti in Argentina, devono conoscere il futuro sposo di Cecilia, come tradizione vuole.

Ma solo dopo il Natale, che sarà festeggiato a Trento, con la famiglia Moser e poi via verso l’Argentina, dove ad attenderli ci saranno i genitori di Cecilia che, finalmente, potranno presentare il futuro genero agli zii e ai vari cugini che ancora non l’hanno conosciuto. Quindi Ignazio potrà visitare i luoghi dell’infanzia della sua amata, dove è cresciuta: “Daremo inizio a qualcosa di speciale“, affermano convinti.

Come si legge sulle pagine della rivista Gente, dichiarano: “Voleremo in Argentina. Là, al caldo, daremo inizio a qualcosa di speciale. Partiamo per diventare una famiglia”, parole importanti, come quelle pronunciare da Ignazio qualche tempo fa quando il ragazzo ha ammesso che Cecilia è la prima ragazza con la quale ha pensato ad un futuro insieme e al matrimonio.

Stessa cosa anche per la Rodriguez, che rivela di sentirsi completamente a proprio agio e completa con lui, felice di vivere questa splendida storia d’amore. Una sintonia che sembrano portare anche nell’ambiente lavorativo, infatti la coppia presenterà “Ex on the beach Italia“, dal 22 gennaio su Mtv.