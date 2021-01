Cecilia Capriotti litiga con la tata di Zorzi: "Lo dirò a Tommaso, ti denuncio"

Un’eliminazione che si è tramutata quasi in una forma di soddisfazione per il pubblico del “Grande Fratello Vip“. Sebbene l’ex vippona, Cecilia Capriotti, abbia iniziato questa avventura nella casa con tutti i buoni propositi, il suo comportamento con i concorrenti ha provocato più volte l’ira degli utenti, giungendo infine alla sua inevitabile eliminazione dal gioco.

Inizialmente infatti la ragazza si era dimostrata oltremodo affabile, simpatica e socievole; poi qualcosa è cambiato, ha cominciato a cambiare comportamento e strategia, puntando solo ed unicamente, secondo quanto affermato dagli utenti, alla vittoria. Per farlo la ragazza infatti aveva stabilito un bellissimo rapporto con uno dei personaggi più favoriti di questa edizione, Tommaso Zorzi.

Erano tanti i fan di Zorzi a non vedere di buon occhio la Capriotti, accusata di non assumere mai alcun ruolo durante i litigi, se non quello di provocarli. Le sono stati infatti attribuiti i litigi scatenati tra Zorzi e la Orlando durante quella serata di balli con Dayane Mello.

All’uscita dalla casa di Cinecittà la ragazza ha ripreso la sua vita in mano, confrontandosi con un’ambiente, specialmente sul web, non molto accogliente. In molti infatti hanno riservato parole critiche nei confronti dell’ex gieffina, tra cui spuntano anche i commenti della tata di Tommaso Zorzi.

Le parole della tata e il litigio con Cecilia

Ecco quanto affermato dalla tata di Tommaso, quando Cecilia era ancora nella casa: “Cecilia a sbagliato a 45 anni credo, quindi è più sorella che Mamma Amore“. La ragazza ha letto il tweet della donna e ha deciso di rispondere in maniera piccata: “Intanto impara a scrivere italiano, vergognati per ciò che scrivi. Quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto, e spero che ti insegni un po’ di educazione. Altri insulti e ti denuncio“.

Dinanzi a questa forma di minaccia, gli utenti hanno risposto alla Capriotti, affermando che anche loro avevano qualcosa da raccontare a Tommaso sul suo conto, riguardanti proprio il suo comportamento nella casa. Come finirà adesso la questione? Non resta a questo punto che attendere l’uscita di Tommaso.