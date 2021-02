Cecilia Capriotti accusa Maria Teresa Ruta: “È una stratega"

L’esperienza di Maria Teresa Ruta, soprattutto negli ultimi mesi, è stata tutt’altro che positiva. La showgirl ha infatti conquistato il cuore dei telespettatori da casa grazie al suo carattere, e le venti nomination superate provano l’enorme affetto dei telespettatori nei suoi confronti.

Il tutto è però peggiorato nelle ultime settimane passate nella casa del “Grande Fratello Vip“, in cui paga negativamente delle accuse fatte da Francesco Baccini. Nello stesso periodo arriva anche un vero attacco da Cristiano Malglioglio, che più volte negli studi l’accusa di essere stata un’attrice.

In una recente intervista al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, la Capriotti ritorna a parlare della sua esperienza al “Grande Fratello Vip”. Tra i tanti argomenti toccati è presente anche quello su Maria Teresa Ruta, ove si unisce alle accuse delle ultime settimane.

La Capriotti infatti si dichiara poco convinta delle sue ultime uscite e sottolinea che a volte si è comportata da vera autrice situata all’interno della casa: “È una stratega. Lei era stata bravissima a fare quella scenata pazzesca che le persone hanno associato a me, anche se non ero io il motivo o la causa. Poi la vicenda di Baccini ha un po’ confermato i sospetti che ognuno di noi aveva. Io scherzo sui titoli di studio e sull’età, lei non scherza per niente“.

Oltre ad aver parlato di Maria Teresa Ruta l’intervistata rivela di essere molto felice per la sua esperienza al GF Vip, e ancora oggi nonostante siano passati alcuni mesi riceve ancora molti messaggi di ringraziamento sul suo profilo Instagram. Ammette però che, alcune volte, ha esagerato a dire alcune bugie nella casa, ma il suo unico obbiettivo era quello di tenere il morale di Tommaso Zorzi alto.