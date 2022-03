Nelle ultime ore il sito “Dagospia”, diretto da Roberto D’Agostino, ha lanciato una bomba molto importante sulle future decisioni di Mediaset. Infatti Maria De Filippi, dopo 22 anni e 25 edizioni di “C’è posta per te”, sarebbe pronta a lasciare la conduzione di una delle sue creature.

Il sito “Dagospia” riporta che il settimanale “Nuovo Tv” avrebbe preso la decisione di dare più spazio a Silvia Toffanin: “Berlusconi jr avrebbe in un mente un progetto assai ambizioso: portare la Toffanin, non subito ma nel giro di qualche tempo, ad avere lo stesso peso specifico di Maria De Filippi sulle reti del Biscione e presto condurrà un programma tutto suo in prima serata”.

Silvia Toffanin conduttrice di “C’è posta per te”: le ultime voci

E secondo il portale proprio Silvia Toffanin potrebbe essere la futura conduttrice di “C’è posta per te“:“Piersilvia, da ‘Letterina’ a ‘C’è posta per te?’ Dopo 16 anni di ‘Verissimo, la 42enne Toffanin mira a scalzare la regina del biscione, Maria De Filippi. Per ora i suoi tentativi (conduzione di ‘Striscia’ e ospitata da Michelle Hunziker) hanno scodellato un personaggino molle come un formaggino”.

Per farla diventare un volto più importante di Mediaset, e soprattutto di Canale 5, la rubrica “DAGOREPORT” riporta che ci sono due personaggi molto influenti: “Toffanin ha al suo fianco Piersilvio ma soprattutto ha alle spalle l’ambizione di Graziella Lopedota di farla diventare la nuova Maria la sanguinaria”.

Oltre ad essere l’agente di numerose star italiane, tra le più importanti troviamo sicuramente Michelle Hunziker, la signora Graziella Lopedota è la moglie del compianto Franchino Tuzio, manager di successo di molti di loro con la sua celebre agenzia “Notoria”.

Per il momento comunque si tratta solamente di una voce, ma non va escluso che Maria De Filippi decida, dopo molti anni, di prendere le distanze da alcuni suoi vecchi programmi e cercare di rilanciarsi in nuovi progetti.