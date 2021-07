C’è posta per te, Maria De Filippi vuole tra gli ospiti Meghan Markle

Secondo le ultime indiscrezioni la prossima edizione di “C’è posta per te“, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, potrebbe iniziare nelle prime settimane di gennaio 2022, precisamente tra l’8 e il 15. Non sono state annunciate ancora il numero delle puntate, ma non dovrebbero discostarsi di molto dalle 9 messe in onda durante il 2021.

Nonostante manchi ancora dei mesi prima della messa in onda, le registrazioni di “C’è posta per te” iniziano quasi sempre tre o quattro mesi prima. Per questo motivo, salvo clamorosi colpi di scena, Maria De Filippi dopo aver preso delle brevissime vacanze si metterà a lavoro per registrare le prime puntate del suo reality.

Maria De Filippi sogna in grande

Nel corso degli anni numerosi ospiti, anche di un certo spessore, hanno accettato la proposta di Maria De Filippi di prendere parte del programma. Tra questi troviamo Zlatan Ibrahimović, Johnny Depp, Paolo Bonolis e Jean-Claude Van Damme, ma a quanto pare la conduttrice starebbe cercando in ogni modo di convincere un ospite illustre ad accettare la sua proposta.

Secondo il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, Maria De Filippi vorrebbe per almeno una puntata Meghan Markle, moglie, dal 19 maggio 2018, del principe Henry, duca di Sussex, e madre di Archie Harrison e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, come sua ospite.

Ecco le parole riportate dalla rivista sulla loro pagina di Instagram: “Maria De Filippi, il riposo della regina – dopo aver partecipato ai funerali della sua amica Raffaella Carrà, la conduttrice si è presa una brevissima pausa al mare. pochi giorni di relax, ma senza “staccare” mai dal lavoro, tra il montaggio di “Temptation Island” e le scalette di “Tú sí que vales”. E intanto si vocifera che tra gli ospiti di “C’è posta per te” potrebbe esserci Meghan Markle“.

Al momento però sembra trattarsi solamente di una suggestione quasi impossibile da realizzare, siccome Meghan Markle insieme al marito Henry hanno concesso solamente un’intervista dopo aver rinunciato ai loro ruoli di reali a tempo pieno per diventare finanziariamente indipendenti.