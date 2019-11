Catherine Deneuve ricoverata in ospedale a Parigi. Le Parisien: "Condizioni gravi"

Catherine Deneuve è stata trasportata in ospedale a Parigi, durante la notte ha avuto un malore che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi e il successivo ricovero. Secondo quanto rivelato dal giornale francese Le Parisien, la diva versa in condizioni gravi.

Condizioni che, sempre secondo la fonte francese, necessitano di approfondimenti ed esami specifici. Diversa la versione che hanno rilasciato alcune fonti vicine all’attrice 76enne che parlano di una “botta di stanchezza” per la mole di lavoro che ha affrontato negli ultimi tempi. Dallo scorso mese, infatti, la Deneuve è presente sul set del film “De son vivant” di Emmanuel Bercot, che vede tra gli attori Benoît Magimel.

Catherine Deneuve è ricoverata in ospedale, ecco quali sono le sue condizioni

Stando a quanto riferito dalla radio privata francese RTL, la diva francese sarebbe ancora ricoverata e sottoposta ad esami più approfonditi per accertare le cause di ciò che le è accaduto. Confermano che Catherine Deneuve al momento del malore si trovava sul set del film “De son vivant” che racconta la storia di una madre che soffre per il figlio colpito da un tumore e si sente impotente dinnanzi a questo.

Catherine Deneuve è nata a Parigi il 22 ottobre del 1943 ed è molto attiva sul panorama cinematografico francese, presente nell’ultimo film di Cédric Kahn “Festa di Famiglia“, presentato alla Festa del cinema di Roma. Nella sua lunga carriera ha interpretato moltissime pellicole passate alla storia come “Le collegiali”, “La costanza della ragione”, “Repulsion” e “Bella di giorno”.

Nel 2006 è presidente della giuria nella 63esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e nel 2008 grazie all’interpretazione nel film “Racconto di Natale”, sfiora la vittoria come miglior attrice a Cannes. L’attrice è Ambasciatrice Unesco, mamma di tre figli una dei quali è stata concepita durante la sua relazione con l’indimenticabile Marcello Mastroianni.