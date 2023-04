Caterina Scorsone di "Grey’s Anatomy" rivela: "Io e le mie figlie scampate per miracolo, morti tutti i miei animali"

Caterina Scorsone ha rivelato di aver rischiato di perdere tutto in un recente incendio che ha completamente distrutto la sua casa. In un post pubblicato lunedì su Instagram, l’attrice di “Grey’s Anatomy” ha spiegato di aver trovato un nuovo senso di gratitudine dopo la sfiorata tragedia, avvenuta pochi mesi fa.

Nonostante Caterina, 41 anni, e le sue figlie siano fortunatamente sopravvissute illese, ha rivelato che l’incendio ha bruciato interamente la sua casa e ucciso suoi animali domestici. “Mentre preparavo le mie figlie per andare a letto e finivo l’ora del bagno, il fumo ha cominciato a filtrare attraverso lo stucco intorno alla vasca”, ha scritto la Scorsone , che condivide le tre figlie Lucky, 3 anni, Paloma Michaela, 6 anni ed affetta da sindrome di Down, ed Eliza, 10 anni, con l’ex marito Rob Giles.

“Quando ho guardato in fondo al corridoio, un fiume di denso fumo nero si era già formato e stava riempiendo la casa. Ho avuto circa due minuti per far uscire di casa le mie tre figlie, siamo scappate con appena le scarpe ai piedi. Ma siamo uscite. E per questo sono eternamente grata“, ha condiviso l’attrice, che interpreta il personaggio di Amelia Shepherd in “Grey’s Anatomy” da circa 13 anni.

“In modo straziante, abbiamo perso tutti e quattro i nostri animali domestici. Siamo ancora ad affrontare quella perdita, ma siamo fortunate ad averli amati del tutto“, ha aggiunto, spiegando che sono morti tre gatti ed un cane. Accanto a una foto delle conseguenze dell’incendio e ai ricordi degli amati animali di famiglia, Caterina ha condiviso le lezioni che ha tratto dall’esperienza traumatica.

“Quello che abbiamo imparato è che l’unica cosa che conta sono le persone (e gli esseri) che ami“, ha infine scritto, ringraziando l’aiuto ricevuto dalla comunità dopo il rogo. “L’unica cosa che conta è la comunità. Non saremmo qui senza di essa, e siamo così grate“.