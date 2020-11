Caterina, compagna di Giorgio Manetti, parla per la prima volta di Gemma Galgani

Giorgio Manetti è stato senza ombra di dubbio il grande amore di Gemma Galgani a “Uomini e Donne“. Il cavaliere e la dama hanno vissuto una relazione particolare, definitivamente naufragata il famoso “4 settembre“, quando Giorgio aveva chiesto a Gemma di uscire dalla trasmissione ma lei aveva rifiutato perché non voleva andar via “senza amore” (era Manetti a non essere innamorato della dama).

Da quel momento, ne sono seguiti degli altri con Giorgio che è rimasto ancora in trasmissione nelle vesti di cavaliere, Gemma che ha tentato di riconquistarlo, ma i continui attacchi da parte di Gianni Sperti e del pubblico, hanno fatto si che Manetti abbandonasse la trasmissione per sempre. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata e oggi troviamo Giorgio felicemente fidanzato con Caterina.

La coppia sta insieme da circa due anni. Un amore il loro che è scoppiato in gioventù, salvo poi arenarsi e riaccendersi solo anni dopo, quando i due si sono rivisti. Oggi Giorgio e Caterina vivono insieme in una villa sulle colline di Firenze. Intervistati dal magazine di “Uomini e Donne”, Manetti e la sua compagna hanno parlato anche di Gemma.

La dama torinese ha espressamente chiesto al suo ex compagno di non parlare più di lei, ma ancora una volta Giorgio ha detto la sua. L’ex cavaliere ha ammesso come, a detta sua, dovrebbe essere l’uomo giusto in grado di conquistare il cuore della Galgani. “Deve cercare un uomo forte, elegante, che non sia intimorito da lei. E soprattutto che sia impermeabile alle critiche di Tina Cipollari“, ha asserito Giorgio.

Anche Caterina ha parlato di Gemma. La compagna di Manetti non si era mai espressa prima d’ora sulla donna che a “Uomini e Donne” ha avuto un’intensa relazione con il suo compagno. Relazione della quale se n’è parlato tanto e se ne parla ancora oggi. “E’ una bella donna elegante, e ha una grande tenacia nel cercare l’amore“, ha dichiarato Caterina.

Dunque solo parole gentili e complimenti, quella che l’attuale compagna di Manetti ha riservato alla sua ex. Giorgio inoltre ha anche parlato della sua amicizia con Anna Tedesco, conosciuta proprio a “Uomini e Donne” e dove più volte lui e la dama sono stati accusati di avere una storia clandestina. Di recevente Anna è stata colpita da un grave lutto: ha perso la sua mamma.

A tal proposito, Manetti ha dichiarato: “Mi dispiace tantissimo. Non la sento da un po’ di tempo. La nostra amicizia è sempre stata un po’ complicata“. Insomma, tra Giorgio e Anna l’amicizia è terminata eppure la Tedesco ha sempre millantato un forte legame che la univa all’ex cavaliere. Con le sue parole Giorgio è come se avesse smentito ciò che Anna ha sempre dichiarato. La loro amicizia è sempre stata complicata.