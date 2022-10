Caterina Collovati difende Memo Remigi: "È una persona perbene, dovrebbe essere lui a ricevere delle scuse"

Ascolta questo articolo

Il caso Memo Remigi ha scosso l’azienda di Viale Mazzini. Difatti Jessica Morlacchi, ex componente della boy band dei Gazosa, ha accusato l’artista di aver ricevuto una sua palpatina sul sedere durante una delle ultime dirette di “Oggi è un altro giorno“, il talk show di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

In seguito al caos scoppiato sulla vicenda legata a Remigi, ove l’ex compagno di Barbara D’Urso chiede poi scusa sia in una intervista al sito “Fanpage” che a “Striscia la notizia” sottolineando però che si sarebbe trattato solamente di uno gesto goliardico fatto già spesso durante le prove per fare un segno di portafortuna alla trasmissione.

Caterina Collovati si schiera dalla parte di Memo Remigi

La giornalista e opinionista televisiva Caterina Collovati è stata tra le pochissime a schierarsi dalla parte di Remigi. Come riportato in un lungo post pubblicato su Instagram, la moglie dell’ex calciatore Fulvio sottolinea come Memo sia una persona perbene e per questo motivo non si merita questa gogna mediatica ricevuta negli ultimi giorni.

“Memo Remigi, classe 1938, signore gentile, d’altri tempi, cantante e compositore di testi che hanno fatto innamorare migliaia di coppie” ricorda Caterina per poi aggiungere: “Da qualche giorno è nel mirino delle critiche, perché reo in diretta tv di aver toccato il lato B di tale Jessica Morlacchi, cantante, sua collega nel programma di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’. Mi rifiuto di vedere del torbido in quella mano rugosa, che dopo aver cinto la vita della collega per la posa imposta dalla scena, cade avvizzita lungo il fianco della cantante. L’unica palpata degna di nota è quella la riserva ai tasti del pianoforte che suona ancora magistralmente”.

Successivamente parla del suo licenziamento, lodando il lato umano del cantante: “Lui da signore pacato ha incassato il licenziamento senza opposizione, bensì scusandosi per quel gesto che avrebbe irritato la collega. Io dico che a ricevere le scuse, da coloro che hanno tendenziosamente frainteso il suo gesto, dovrebbe essere lui. Quanta ipocrisia e moralismo inutile; un Paese che non sa difendere le donne da uomini che maltrattano, da uomini che stuprano, ma sa benissimo umiliare le persone perbene“.

Jessica Morlacchi invece sembra essere ancora molto arrabbiata per il gesto di Memo e, intervistata al sito del “Corriere“, ha affermato come si sarebbe aspettata delle vere e proprie scuse e non un’accozzaglia di menzogne per giustificare il proprio gesto avvenuto in diretta.