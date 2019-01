Caterina Balivo struccata su Instagram. La sorprendente reazione dei fans

Caterina Balivo è sicuramente una delle conduttrici televisive più amate dagli italiani e tra le più seguite sui social: la showgirl nostrana vanta infatti ben un milione di followers su Instagram! Conosciuta e apprezzata dal grande pubblico per la conduzione di trasmissioni televisive come Detto fatto e Vieni da me, Caterina Balivo è famosa, oltre che per la sua simpatia e il suo carisma, anche per la sua bellezza fresca e mai artificiosa.

Spesso le donne dello spettacolo appaiono come dei modelli inarrivabili per le donne comuni, complici il filtro del piccolo schermo e dei social e l’aiuto prezioso di trucco, parrucco e fotoricco, modelle, attrici e presentatrici tv appaiono sempre impeccabili tanto da creare un’immagine di perfezione estetica irraggiungibile.

Per avvicinarsi ancora di più al suo nutritissimo seguito sui social, Caterina Balivo ha quindi deciso di mostrarsi per come è: una donna bellissima ma allo stesso tempo “normale”. La conduttrice televisiva ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dove appare completamente struccata e molto diversa da come siamo abituate a vederla in televisione.

La foto in questione ritrae la showgirl di primo mattino in una versione acqua e sapone, appena sveglia, prima di prepararsi per la diretta. Lo scatto ha suscitato molte reactions e interazioni da parte dei followers della Balivo: quello che stupisce infatti non è tanto la foto in sé ma la reazione dei seguaci della Balivo.

I followers della coduttrice hanno lasciato moltissimi commenti alla foto in cui esprimono la loro sorpresa e la loro ammirazione per la bellezza naturale della showgirl che rimane intatta anche senza l’ausilio del make-up. Quello che rapisce di lei è il suo sorriso contagioso inalterato dall’assenza del make-up.

Tuttavia alcuni fans hanno espresso il loro stupore nel vedere la loro beniamina al naturale dichiarando di trovarla molto diversa rispetto alla sua immagine pubblica. Questa sorpresa è del tutto comprensibile se si pensa quanto spesso i vip paparazzati nella vita quotidiana appaiano quasi irriconoscibili in confronto a come siamo abituati a vederli.