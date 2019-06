Caterina Balivo risponde a chi la paragona a Barbara D’Urso

Caterina Balivo da settembre è al timone del nuovo programma pomeridiano di Rai1 “Vieni da me“, programma che va in onda dal lunedì al venerdi alle 14 e che è partito con ascolti non molto alti, ma nel corso dei mesi è riuscito a crescere tanto che in queste ultime puntate ha raggiunto il 15% di share.

La conduttrice, felice del risultato degli ascolti, ha pubblicato un post su Instagram in cui ringraziava i numerosi telespettatori che seguono il suo programma; tuttavia oltre ai commenti positivi, il suo post ha ricevuto anche commenti negativi e qualcuno ha fatto notare alla Balivo di comportarsi come Barbara D’Urso.

Nello specifico un utente ha commentato: “Stai diventando come la D’Urso che ogni volta dice quanto fa di share?”. Il riferimento ovviamente è ai post della celebre conduttrice Mediaset, che molto spesso pubblica i dati degli ascolti dei suoi programmi quando battono la concorrenza.

Caterina Balivo non ha lasciato correre ed ha risoposto al commento con le seguenti parole: “Tesoro mio, c’è talmente tanta fatica dietro che condividere ogni tanto un numero non colpisce nessuno. Non credi?”, specificando inoltre che raramente ha postato i dati d’ascolto di “Vieni da me”, ma che adesso, a pochi giorni dalla fine del programma, è tempo di bilanci ed ha voluto condividere con i suoi followers un risultato che a settembre sembrava irrangiungibile.

All’inizio infatti il programma era partito con il 9% di share ed era difficile pensare che gli ascolti potessero crescere vista la concorrenza agguerrita; dall’altra parte infatti da tantissimi anni va in onda “Uomini e Donne”, programma record di ascolti di Maria De Filippi. “Vieni da me” invece, al contrario delle aspettative, è cresciuto fino a raggiungere il 15% di share, per questo motivo il programma, che andrà in onda fino al 14 giugno, è stato rincofermato per l’anno prossimo e ritornerà, quindi, a settembre.