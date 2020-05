Caterina Balivo preoccupa i fan per un nodulo sospetto

Il 19 maggio scorso, la conduttrice Rai Caterina Balivo è stata protagonista di una giornata alquanto traumatica, ma che alla fine ha avuto un happy ending. La showgirl si è dovuta recare nel più vicino presidio ospedaliero per sottoporsi ad alcuni accertamenti, raccomandati dopo la scoperta di un nodulo anomalo e sospetto.

Sempre molto attiva sui social, la conduttrice di “Vieni da me” ha condiviso con i suoi followers la necessità di una visita specialistica a causa della presenza di una sorta di cisti al piede. Con una Stories su Instagram, la conduttrice ha raccontato la sua avventura, rivelando ai fan la necessità di una visita medica.

Caterina Balivo svela di avere un nodulo sospetto al piede

Caterina ha rivelato di essersi accorta per la prima volta a gennaio dell’indurimento sul collo del piede. A causa della pandemia dovuta al Coronavirus e alla conseguente decisione governativa di mettere l’intero Paese in lockdown, Caterina non ha potuto recarsi in ospedale prima del 19 maggio per fare un’ecografia e accertare la natura della sua protuberanza.

L’ingresso in ospedale è stato un momento molto traumatico, anche se la Balivo ha voluto documentare il tutto con degli scatti condivisi poi sui suoi profili. “L’ingresso è stato traumatico mascherina, guanti, igienizzante mani, misurazione della febbre e saturazione” – quindi ha proseguito la sua narrazione dicendo – “Poi le sedute distanziate con i divieti di seduta tra una postazione e l’altra. Partire così la mattina non ha prezzo“.

Nonostante l’inizio della giornata non sia stato delle migliori, l’epilogo della stessa ha segnato invece un segno positivo. La conduttrice ha rassicurato tutti i fan chiarendo che il nodulo al piede altro non è che una ciste, che potrebbe riassorbirsi o rientrare senza alcun intervento. Qualora invece la ciste continuerà a rimanere sul piede della conduttrice, sarà necessaria l’asportazione. Le parole della conduttrice hanno rassicurato i numerosissimi fan, in ansia per le sorti della loro beniamina.