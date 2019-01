Caterina Balivo, la conduttrice di "Vieni da me" prende una multa: l’esilarante reazione sorprende i fan

Caterina Balivo, la nota conduttrice televisiva del talk show di Rai 1 “Vieni da me”, è tornata a far parlare di sé non tanto per i suoi successi televisivi, bensì per un piccolo inconveniente che ha destato l’attenzione degli onnipresenti paparazzi che la seguono in ogni dove, ritraendone l’inaspettata reazione.

La 38enne campana, tanto amata dal pubblico televisivo, si è dovuta confrontare qualche giorno fa all’uscita di un noto ristorante con qualcosa di inaspettato, ma che invece dovrebbe essere previsto e messo in conto quando si parcheggia la macchina in un modo e luogo inappropriato come sembra aver fatto lei, tanto da aver preso la multa.

La reazione di Caterina Balivo alla multa

Da sempre, si sa, quando un automobilista prende la multa non fa certo i salti di gioia, anzi accade proprio il contrario. Partono insulti ed imprecazioni di ogni genere, per aver tentato la sorte ed aver sperato di non essere oggetto dei zelanti controlli del vigile urbano di turno, reo di far rispettare il codice della strada.

Non sembra essere stato così per la super perfettina Caterina Balivo, che anche in televisione così come nella vita privata non sembra sbagliare un colpo. L’ex conduttrice di “Detto Fatto” – oggi egregiamente condotto dalla bravissima attrice napoletana Bianca Guaccero – ha ricevuto una sgradita sorpresa all’uscita da un noto risotrante.

La presentatrice, infatti, arrivata alla sua auto ha si è imbattuta nella multa trovata sul parabrezza della sua auto, ma probabilmente accortasi della presenza dei paparazzi non ha battuto ciglio, anzi ha reagito con un gran bel sorriso in favore di teleobiettivo, salutando così i fotografi pronti ad immortalarla in altro modo.

La domanda che ora tutti si pongono è se la reazione della Balivo sarebbe stata la stessa senza la presenza dei fotografi, fatto sta che la conduttrice ha un forte gradimento da parte del pubblico televisivo, che sembra aver apprezzato la sua decisione di rimanere in onda durante tutti i giorni di festa, non andando così mai in vacanza.